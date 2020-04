Diccionario político: crítica, socialismo bolivariano, materialismo dialéctico y guerra bacteriológica

Internacionalista con la filosofía de aportar ideas para la construcción de un mundo donde el socialismo no sea una utopía si no una realidad tangible. Donde el clasismo o el racismo no exista y en su lugar prevalezca la igualdad, la equidad, la libertad y el Amor. "Para que crezca la conciencia. Debe continuar dándose, incrementándose la batalla de las ideas". HUGO RAFAEL CHAVÉZ FRÍAS.

(Definición) La crítica destructiva es la constante formulación de juicios como reflejo de la realidad empírica; una interpretación, modelada por la subjetividad individual, centrándose en primera instancia en la conducta pasada, estableciendo un juicio de valor de la persona o grupo receptor, en ocasiones infringiendo daño u ofensas. No tiene por objetivo mostrar una alternativa de mejora, el mensaje no se centra en las fortalezas sino en las debilidades para lograr desacreditar las fortalezas de la persona criticada; suele generar rechazo y malestar.

