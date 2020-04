Ecuador: ¿confinamiento o hambre?

Ecuador está en quiebra, bancarrota. La situación no aguanta, los trabajadores públicos no están cobrando, solo una pequeña parte de ellos.

Las acciones del gobierno para dar solución a todo ello, son todo lo contrario a lo que al resto de países realizan, es decir, mientras todos proponen créditos blandos a empresas, rebajas de impuestos y subsidios a los trabajadores, el gobierno de Lenín Moreno graba con impuestos a empresas y trabajadores.

Vamos a hacer un repaso de algunas de las acciones tomadas por Moreno, que al mas lego en economía le levantaría todas las alarmas por lo improcedente de ellas.

Se crea una cuenta nacional de asistencia humanitaria al que deberán aportar obligatoriamente empresarios y trabajadores. Será controlada por notables del sector privado. Esta medida aparte de inconstitucional es un gravamen más para trabajadores y empresas. Por supuesto debemos preguntarnos:¿por qué el gobierno ecuatoriano no administra esa cuenta? ¡Es un despropósito!

>>¿Quién gestionará el «Paquetazo Solidario» de Lenín Moreno?<<

Por si acaso, cabe señalar que lo que los banqueros y las grandes empresas aporten a esa cuenta será lo que luego no pagarán como impuestos, o sea los que más tienen no aportan ni más ni menos, simplemente no pagan.

Richard Martínez, ministro de Economía, anuncia que solo podrá pagar a funcionarios de educación, sin aclarar cuando pagará el resto. Permanece a la espera de tener ingresos del petróleo, de impuestos y financiación internacional.

Pero con el precio del petróleo por los suelos, con las empresas en quiebra, la mala previsión hace que Ecuador no esté entre los 25 países a los que el FMI ablandará su deuda.

La guinda es la propuesta de dejar sin empleo y sueldo a los trabajadores por 3 meses ¿de dónde sacan esas ideas? ¿Es que pretenden llevar a niveles aún más profundos de miseria al pueblo?

Urge que este gobierno se vaya o lo echen y venga un gobierno que priorice el recate a la sociedad, para que nadie se quede atrás y no se amplíe una brecha social que ya es alarmante.

En la nación suramericana la gente debe elegir entre confinamiento o hambre.

Nos duele Ecuador.

elestado.net no tiene por qué compartir la totalidad del contenido de los artículos que se publican en su sección de opinión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...