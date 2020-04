Vídeo: ¡Resistir está bien, carajo!

elestado.net ha publicado de manera exclusiva un nuevo vídeo en su canal de YouTube, realizado por KolectiVOZ, en el que se usa una de las imágenes más emblemáticas de la película El Club de los Poetas Muertos para lanzar un mensaje a Ecuador y al resto del mundo: ¡Resistencia!

¿Resistir es malo? No definitivamente no es malo, es justo y necesario. Ojalá desde la educación más básica, desde el colegio, nos enseñasen esta premisa. Seguro que conseguiríamos mejores ciudadanos y ciudadanas, conscientes del otro, y sobre todo de sus derechos.

Necesitamos crear sociedades más justas que se basen en principios técnicos, no morales ni éticos. No debemos esperar a que las personas sean «buenas o malas» debemos aprender desde el colegio que los derechos no se piden, se ganan. Por eso resistir, no es malo.

Gonzalo Sánchez gonzalosm@elestado.net Soy el director de ElEstado.Net. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

- El libro negro del bipartidismo (Editorial Mandala, 2018). Gerard Ticó Guiu, siempre en el recuerdo. Descansa En Paz hermano. ¡Muchas gracias por leer ElEstado.Net!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...