20 grandes discos de heavy metal (2010 – actualidad; 1ª parte)

Compartimos con vosotros una selección de álbumes de heavy metal publicados en los últimos años. Serán un total de 20 referencias musicales que aparecerán en un artículo dividido en dos partes. Aquí tenéis la primera.

Aunque el heavy metal de corte clásico lleva vigente desde la década de los 70, ha tenido que pasar por un período en el que su popularidad decayó debido a las nuevas tendencias musicales. La década de los 90, aún con publicaciones interesantes, fueron difíciles para el género. Aún así, poco a poco ha ido levantándose hasta encontrarnos en la situación actual.

No tomamos como referencia lo que aparece en las emisoras porque ahora mismo estas sufren una crisis brutal en cuanto a variedad de estilos y calidad. Pero si echamos un vistazo de forma global, se percibe un número importante de incipientes bandas de heavy metal que conviven con las más veteranas. Aunque el mercado musical, tal y como funciona ahora mismo, es una chapuza de mucho cuidado, las nuevas tecnologías permiten la comercialización y difusión de música por diferentes vías. Plataformas respetuosas con los grupos, como puede ser Bandcamp, son un nido importante de grupos que quieren darse a conocer, y ahí el heavy metal también ha encontrado cobijo para seguir dando a conocer grupos.

En este primer artículo vamos a mostrar algunos de los álbumes más interesantes desde el año 2010 hasta la actualidad. En ella aparecerán jóvenes bandas, otras veteranas de largo recorrido y algunas que han vuelto al ruedo para gozo de los seguidores del heavy metal. Vamos a ello.

Satan – Life Sentence (2013; Listenable Records)

Heavy metal de la vieja escuela aunque con adaptaciones al sonido actual. Satan es un grupo británico que tuvo cierto recorrido en la década de los 80. Después desaparecieron y no se supo de ellos hasta que en 2013 regresaron con la formación clásica que publicó el álbum de culto Court in the Act (1983). Ellos formaron parte del selecto grupo de la NWOBHM, sin embargo, han regresado para demostrar que había mucho más que ofrecer. Life Sentence no es un ejercicio de mera nostalgia, pues hay ideas y las composiciones están a un magnífico nivel. Las guitarras de Tippins y Ramsey son capaces de entrelazarse como en la inicial “Time to Die”, pero también mantienen el nivel a nivel de riffs. La voz de Ross sigue a un buen nivel, si bien a veces se echa de menos algo de variedad en las líneas vocales.

Canciones destacadas: “Time to Die”, “Siege of Mentality”, “Testimony” y “Life Sentence”.

Striker – Armed to the Teeth (2012; Napalm Records)

Joven formación procedente de la ciudad de Edmonton (Canadá). Striker comenzó su andadura profesional sobre el año 2007. Desde entonces han publicado un total de seis álbumes de estudio. En general, han sido bastante regulares. Se caracterizan por realizar un speed/heavy metal de alto voltaje y con gusto para idear melodías con cierto gancho. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en el corte “Forever”. Tiene riffs efectivos, potencia en las estrofas y unos estribillos que brillan mediante las líneas vocales de Don Cleary. Armed to the Teeth es un álbum corto de apenas 40 minutos y un total de 10 composiciones. La escucha es amena, nada cargante y eso es debido a la gran capacidad para escribir canciones ágiles y nada monótonas.

Canciones destacadas: “Forever”, “Let it Burn”, “Lethal Force” y “Fight For Your Life”.

In Solitude- The World. The Flesh. The Devil (2011; Metal Blade Records)

In Solitude es un grupo sueco que ha desarrollado una corta carrera con tres álbumes de estudio y varios EP. Se separaron en 2015 y con ello se esfumaron las expectativas que han ido creando desde que en 2005 publicaran su primer material oficial. Debutaron con un larga duración en 2008 y el resultado fue más que satisfactorio. Les faltaba sentenciar su apuesta y lo consiguieron con este The World. The Flesh. The Devil. Heavy metal oscuro, de temática ocultista y con ciertas similitudes a los Ghost de sus primeros días. Eso sí, con menos melodías pero con más potencia e intensidad. Incluso el tercer intento discográfico fue de notable factura, por lo que también podría haber ocupado este lugar. Uno de los buques insignia de este disco es “To Her Darkness”, el cual podría considerarse el himno del álbum.

Canciones destacadas: “The World. The Flesh. The Devil”, “Serpents Are Rising”, “Demons” y “To Her Darkness”.

Hell – Human Remains (2011; Nuclear Blast)

Esta banda británica había sufrido varios infortunios en la década de los 80, incluyendo la bancarrota del sello belga que debía lanzar su primer larga duración y que los llevó a la separación, más el posterior suicidio del vocalista Dave Halliday. Por aquel entonces habían publicado una serie de material menor como demos y algún EP, que para algunos tenía cierto carácter de culto. Sorprendentemente, Hell se pusieron de nuevo manos a la obra y publicaron el magistral Human Remains, el cual contiene varios de los temas que debían haber salido a la luz en su momento, y que han sufrido una actualización debido al paso del tiempo. El regreso se forjó con miembros originales y los fichajes del vocalista David Bower y el guitarrista y productor Andy Sneap. La producción es brillante y la calidad de los temas están a la altura de cualquier trabajo de una banda de renombre.

Canciones destacadas: “On Earth as It Is in Hell”, “Plague and Fyre”, “Blasphemy and the Master” y “Save Us From Those Who Would Save Us”.

Judas Priest – Firepower (2018; Columbia, Sony Music)

Creo que no miento si digo que pocos esperábamos un álbum tan hábil, inteligente, dinámico e inspirado como Firepower. Principalmente porque Judas Priest ya es una banda muy veterana cuyo cénit musical ha quedado atrás, y porque sus últimos discos habían sido ya un tanto irregulares. Pues bien, lo que han hecho ha sido callar bocas y demostrar que ni se han acomodado, ni el peso de llevar tanto tiempo en la carretera les ha pasado factura. Ni tan siquiera han tenido que pisar el freno. De hecho, cortes como el homónimo inicial, “Lightning Strike” o “Flame Thrower” poseen una potencia y una elegancia que ya quisieran muchos en sus álbumes. Además, nos han regalado un himno de cierta tendencia hard rock como es “Never the Heroes”. La producción es impecable, hay buenos desarrollos instrumentales y han creado melodías extraordinarias.

Canciones destacadas: “Firepower”, “Lightning Strike”, “Never the Heroes” y “Rising From Ruins”.

Atlantean Kodex – The White Goddess (2013; Cruz del Sur Music)

Interesante formación alemana de heavy metal con un fuerte poso procedente del doom metal. Se formaron en el año 2005 y antes de lanzarse a publicar su puesta de largo, lo intentaron con varios EP. Ya en 2010 publicaron The Golden Bough, con el cual cosecharon bastantes críticas positivas. Sin embargo, su continuación fue todavía mejor y los críticos los señalaron como una de las grandes esperanzas del estilo. Este The White Goddess es una muestra inspirada de lo que pueden ofrecer a día de hoy. No inventan nada nuevo, pero las composiciones tienen muy buenos desarrollos instrumentales y las melodías son cautivadoras. Todavía está por ver si la progresión les da para ganar una mayor popularidad. Méritos han hecho de sobra, e incluso el último trabajo hasta el momento, titulado The Course of Empire, vuelve a mostrar el talento de sus músicos.

Canciones destacadas: “Sol Invictus”, “Heresiarch”, “Twelve Stars and an Azure Gown” y “White Goddess Unveiled”.

Riot V – Unleash the Fire (2014; Steamhammer)

Se trata del primer álbum que los Riot publicaron tras la muerte de su fundador y guitarrista Mark Reale. Precisamente por ello, la banda pasó a denominarse Riot V y, sin embargo, no perdieron creatividad ni ganas por seguir expandiendo su nombre, a pesar de los mazazos y del tiempo que llevan en activo. La banda se rehizo con el vocalista Todd Michael Hall, el guitarrista Nick Lee y el batería Franck Gilchriest, los cuales se unieron al guitarrista Mike Flyntz y al bajista Don Van Stavern. El álbum está producido por la propia banda y por Joshua Block. El sonido es cristalino, todos los instrumentos están bien compensados y las composiciones tienen un nivel superlativo. Gracias a esto, ha tenido trascendencia en Japón y la crítica y el público han coincidido a la hora de alabar el resultado.

Canciones destacadas: “Metal Warrior”, “Unleash the Fire”, “Land of the Rising Sun” e “Inmortal”.

Magic Circle – Journey Blind (2015; 20 Buck Spin)

Magic Circle no es una banda demasiado popular, sin embargo, estos estadounidenses se están haciendo un huequecito dentro del heavy metal. Se formaron en 2011 y debutaron con un álbum homónimo en 2013. Aquel artefacto ya contó con muy buenas composiciones, pero la publicación de este segundo trabajo confirmó que aquello no había sido flor de un día. Journey Blind hará las delicias de los seguidores del heavy metal y del doom, ya que combina los elementos esenciales de ambos estilos. Yo no le he encontrado ningún momento flojo, de hecho, me parece que está muy bien compensado incluso en el orden de las canciones. Empieza muy bien y finaliza de la misma manera, ya que tanto el tema homónimo como “Antediluvian” poseen algunos de los mejores momentos del disco.

Canciones destacadas: “Journey Blind”, “The Damned Man”, “Ghosts of the Southern Front” y “Antediluvian”.

Ambush – Desecrator (2015; High Roller Records)

Desde tierras suecas, Ambush pelean por hacerse un hueco relevante dentro del heavy metal. Desde que debutaran en 2013 con una demo y, posteriormente, con el notable Firestorm, el talento compositivo lo han ido demostrando con creces. Está claro que se han empapado de influencias de bandas como Judas Priest, pero saben lo que quieren y ponen el sello personal. Con el tiempo han sabido canalizar las citadas influencias para buscar un sonido propio y pienso que cada vez están más cerca de ello. Desecrator fue el segundo larga duración del joven grupo y en él se nota el buen gusto por la melodía. Los riffs no son especialmente complejos, pero sí lo suficientemente trabajados como para recordarlos. Además, las líneas vocales de Oskar Jacobsson son brillantes en composiciones como “Night of Defilers” o “Master of the Seas”. Recientemente han editado un disco llamado Infidel.

Canciones destacadas: “Possessed by Evil”, “Night of Defilers”, “Desecrator” y “Master of the Seas”.

Pretty Maids – Pandemonium (2010; Frontiers Records)

Los veteranos daneses Pretty Maids parecen estar viviendo una segunda juventud musical. Recordemos que la banda debutó en 1984 con el gran Red, Hot & Heavy y nunca han estado inactivos durante largos intervalos de tiempo. Además, no parecen tener una mala época. Si en algún momento han publicado algún trabajo menos brillante de lo habitual, como ha sucedido en los 90, al siguiente volvían a levantar la cabeza. Sin embargo, conviene destacar que, desde el año 2000 hasta el día de hoy, han publicado ocho álbumes y casi todos ellos con un resultado final envidiable. Uno de los mejores ejemplos es Pandemonium, en el que encontrarás composiciones con un fuerte aire de hard rock melódico como “Little Drops of Heaven” y potentes pelotazos de la talla de “Cielo Drive”. Muy bien producido y con buena variedad.

Canciones destacadas: “Pandemonium”, “I.N.V.U.”, “Little Drops of Heaven” y “Cielo Drive”.

Richy Fernández Redactor cultural en ElEstado.net. Melómano y coleccionista de discos. La música, como la sangre, también corre por mis venas. Rock, jazz, metal, blues, folk, pop, clásica, etc. Al final, lo importante es la calidad, no tanto las etiquetas.