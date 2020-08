AQUÍ AMIGÁNDONOS

El panorama electoral para el siete de febrero 2021 en Ecuador, aun está por definirse en cuanto a quienes irán a la contienda. Hasta ahora lo que hay son intenciones, y muchas, son como diecisiete aspirantes por ahora, que tendrán que confirmar sus postulaciones inscribiendo sus candidaturas en el ente Electoral. Lo único seguro hasta el momento es que todos los postulados por ahora, van contra el binomio de la esperanza Aráuz – Correa.

Candidatos y apoyos

En artículos anteriores ya habíamos avisado de lo que está ocurriendo. Primero tratar de impedir que Correa sea candidato, luego favorecer por todos los medios al candidato que promociona el gobierno sin vergüenza alguna, el del chulquero Guillermo Lasso.

Mientras todo esto ocurre entre las esferas de la “dirigencia política” y el peor gobierno de la historia, el pueblo del Ecuador ya está apostando por su futuro. Y ve en la dupla de la esperanza la Juventud de Andrés Aráuz y la experiencia de Rafael Correa. Por ahora el país entero está expectante y el pueblo, amigándose con el candidato a quien cada día le va mejor en las encuestas que son de todos los días y de todos los colores, lo cierto es que en todas ya lo dan como ganador.

“Estamos condenados a vencer”

La Revolución Ciudadana está más presente que nunca. No les ha funcionado la “damnatio memoriae”, tampoco el “lawfare” el “niño bien” tiró el culo al monte, pero ahora el lema de la derecha neoliberal y de la tibia izquierda infiltrada representada por Carlos Pérez (a) Yaku es “todos contra Correa”. Y se han olvidado que Correa no es el objetivo, puesto que “El pueblo del Ecuador es la Revolución Ciudadana” y no solo un hombre o un nombre.

El traidor y todo su séquito pensaron en enterrar una parte de la historia del Ecuador –una de las mejores partes- sin discernir que cuando una semilla se entierra, germina y produce miles, millones. Entonces se han disparado en el pie, se han hecho un autogol, pues hoy en día, la Revolución Ciudadana está más firme que nunca y así mismo, más alerta a la traición y a las emboscadas. Pues los ataques se vienen más virulentos y cuantiosos, pero ahí está el pueblo agradecido y empoderado, en las urnas los volveremos a derrotar.

No han podido más que cambiar logos, pero las obras no las pueden ocultar. Han inventado tanta mentira respecto de la década ganada que ya están enredados en ellas. La fiscalía ya no da más, solo llegó a su 10/20 la corte ha terminado con cuanta ley procesal ha podido y ya no pueden juzgar solo obedecen ¿quién sabe a quién o a qué?

Escándalos y un gobierno deslegitimado

Los escándalos de cada día apoyados por una prensa desenfrenada que resalta las acciones de un gobierno deslegitimado totalmente con apenas –a estas alturas- tal vez un 3% de respaldo, pero que al mismo tiempo tratándose de relacionados con el gobierno de la década ganada, acusa, juzga y sentencia.

Hoy el pueblo del Ecuador está unido en una sola esperanza, el regreso de la Revolución Ciudadana para recuperar la patria, bajó el liderazgo de Aráuz y Correa. El resto los de la “marcha de la nutella”, están uniéndose para ir en contra del pueblo que en las urnas ya tiene preparada una contundente respuesta en vuelta única.

¡Hasta la Victoria Siempre!

