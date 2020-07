Arca: una propuesta musical y audiovisual de vanguardia

Hoy en día tenemos grandes exponentes del pop experimental pero ninguno ha hecho lo que hace Arca, su estilo, propuesta musical y audiovisual le ha permitido crear una nueva visión de lo que el pop podría ser, rompiendo la barrera de la cotidianidad, comenzando como un sueño de un joven caraqueño que mezclaba en su habitación.

Hoy siendo una artista de gran vanguardia en la industria. Alejandra Ghersi, mejor conocida como Arca, se encuentra en plena promoción de su último trabajo de estudio titulado “KiCk i” lanzado este año a través de XL Recordings; en el cual cuenta con las participaciones de artistas como lo son Björk, Rosalía y SOPHIE, considerando a este como su primer trabajo comercial.

Trayectoria musical

Arca, nacida en Caracas, Venezuela bajo el nombre de Alejandro Ghersi, es un ícono en la música experimental de dicho país, vivió parte de su infancia en Conneticut (EEUU), hasta que regresó a su país natal a los 9 años de edad, desde ese momento comenzó su exploración por la música, con tan sólo 14 años ya había creado sus primeras producciones y remezclas a través de samples de otros artistas.

A los 17 años se muda a Nueva York y comienza sus estudios en la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad Estatal de esta misma ciudad, donde comenzó a experimentar con nuevos sonidos y mezclas que lo acercaron a lo que musicalmente siempre había buscado, desde allí empezaría a ganar el reconocimiento en la escena del EDM underground.

Sus primeros trabajos fueron bautizado bajo el seudónimo de “Nuuro”, el cual contó con tracks de letra rosa e influencia glitch que ella misma cantó, dichos trabajos llegaron a ser publicados en Internet llevando el proyecto a una popularidad pasajera.

En 2005 lanzó un EP titulado “In transit” para luego sorprender con sus álbumes como “All Clear” (2006) y “The Reddest Ruby” (2009) en años siguientes, los cuales tuvieron tanto éxito que llegó a llamar la atención y proceder a ser firmado con el sello mexicano Soundsister.

Éxito internacional

En 2012 estrenó sus EP’s “Barón Libre”, “Stretch I” y “Stretch II” bajo el seudónimo de “ARCA”, donde a partir de ese momento comenzaría a subir canciones y mixtapes a plataformas de streamings.

Un año después, ella decide enviarle una muestra de sus trabajos más experimentales al famoso cantante Kanye West, los cuales llamaron su atención y le pidió colaborar en la producción de cuatro de sus temas para el álbum “Yeezus: Hold Up My Liquor“, “I’m In It, Blood on the Leaves”, y “Send It Up“.

También ese mismo año lanzó a través de Soundcloud “&&&&&”, un mixtape experimental conjunto a un trabajo audiovisual del artista Jesse Kanda, y estuvo en la producción del segundo EP de la artista FKA Twigs y así mismo fue contratado como Dj del After Party de la Gira de “Biophilia” por la cantante Islandesa Björk.

Su primer álbum de estudio se lanzó en 2014 a través del sello discográfico Británico Mute Records denominado “Xen” en representación a su alter ego, un ser asexuado al cual Arca se refiere con términos femeninos, resultado a la auto represión de su homosexualidad.

Dicho por la misma artista como “esas eran todas las proyecciones de mi psique; de ​​cómo veía mi propia sexualidad y cómo me relacionaba con las personas a través de la lente de la sensualidad. Xen es un ‘eso’. Me inclino a llamar a Xen ‘ella’ en respuesta al hecho de que la sociedad históricamente se inclina hacia los hombres que tienen más poder. Yo al llamar a Xen ‘ella’ es una igualación de eso”.

Así mismo en 2015 tuvo la oportunidad de producir el álbum “Vulnicura” de Björk, unos meses más tarde, colaboró como productora y compositora de la artista Kelela en el EP Hallucinogen, posterior a ello, fue contratada por Frank Ocean para grabar el interludio de Mine, incluido en el álbum Endless del artista. Finalizando el año con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio titulado “Mutant”.

Su disco homónimo “Arca” se publicó en 2017, esta vez bajo la firma de XL Records, teniendo este una muy buena recepción llegando a entrar en la lista de los mejores álbumes del 2017 según Pitchfork.

Este último, a diferencia de los demás expresa desde las entrañas el discurso personal de la artista sin recurrir a la virulencia melódica que practicaba antes, dándole un valor conceptual mucho más allá del inminentemente musical. Ese mismo año, Björk le confía totalmente la producción de su álbum “Utopia” y co-protagoniza el vídeo musical “Arisen My Senses”.

KiCk I

Lanzado el 26 de junio de este mismo, su cuarto álbum de estudio, cantado en inglés y español, es una sorpresa para muchos por la increíble mezcla de estilos y la participación de artistas de gran renombre, sin olvidar la metamorfosis que este álbum lleva.

Comienza con “Nonbinary”, la cual lleva el peso de su decisión al transicionar e identificarse como una persona de género no binario, siendo esa pieza erosiva llevando en el primer verso la frase “Hago lo que quiero cuando quiero”. El ritmo cambia totalmente con “Time” siendo un poco mas pop y etéreo gracias a las voces flotantes que inundan desde el inicio hasta el final.

“Mequetrefe” llega siendo una aproximación al reggaetón pero totalmente lleno de caos y distorsiones, cantada totalmente en español. Sin dejar la sintonía del reggeatón, “Riquiqui” expresa un lado más desafiante y sucio. Con un piano suave pero sin dejar de ser amenazador. “Calor” se muestra como una carta de amor cantada por una IA de voz angelical.

En “Afterwards” tenemos a la increible Björk recitando el poema “Anoche cuando dormía” de Antonio Machado y fundida al final con la voz dantesca/angelical de Arca. Saltando a “KLK” con Rosalía, siendo una de las colaboraciones más esperadas y las más sencillas con respecto a la producción, pero sin dejar de ser un éxito.

Sin dudas, lo que comenzó como un un híbrido musical entre música electrónica, R&B y Hip-Hop en su habitación de adolescente, es hoy en centro de atención de los oyentes vanguardistas que busca rediseñar lo que el pop ha sido y hacerlo más interesante.

Arca ha descubierto un vasto campo de poder creativo sin explotar, y así se está convirtiendo en un ícono la cual no ha sido visibilizada por estar adelantada a su tiempo. Música totalmente llena de expresiones como el sufrimiento y dolor que hacen que sea totalmente turbadora pero al mismo tiempo tan universal.

Robert Zambrano Productor, Fotógrafo, Diseñador de Modas, Artista Audiovisual, Irreverente... un joven de 20 años con ánimos de compartir lo que piensa.