Art Madrid´20 (I)

Les invito a otro paseíto por Art Madrid´20 en estos tiempos de coronavirus que espero colabore a soportar la próxima fase 3. Se trata de una de las ferias más esperadas en la capital, y que año tras año consigue no defraudarnos.

En esta 15ª ocasión, nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de toparnos con una serie de galerías periféricas que han aportado ese necesario e imprescindible aire fresco al mundillo del arte.

Y como siempre la proverbial inquietud de la organización por mantenerse en la vanguardia de las tendencias, aparte del ya tradicional apoyo a los nuevos artistas, a través de los programas One Project y Art Madrid.

Sin más, por favor acompáñenos, y como siempre decimos,: ustedes son los mejores críticos. Lo que les gusta, les gusta. Y lo que no, no. Disfruten y no busquen más explicaciones.

La eslovaca Mária Švarbová, fotógrafa por la galería BAT. De esta obra sólo hay 10 ejemplares en el mundo.

Inquietante de Carlos Tárdez.

Y Miguel Vallina.

Las maderas de Susana Chase.

El Balear de Andrés Planas.

Roldán Lauzán también de BAT en la Feria..

Y nos gustó Mario Soria de N2 incorporando el marco de su Pez cabeza con juguetes de plástico al oleo sobre tabla.

Y su Mindgenius.

Hasta la segunda parte de la visita.