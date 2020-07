La corrupción en Ecuador ahora tiene carnet de discapacidad. En las últimas horas, la Policía ecuatoriana detuvo a 6 personas por cobrar USD 1300 por emitir un carnet de discapacidad. El CONADIS bajo la lupa luego de que saltará el escándalo del asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, quien registra la importación de un vehículo con exoneración de tributos el 8 de enero de 2020.

El legislador aduce que tiene una discapacidad auditiva. Pero la importación de vehículos sin impuestos, fue ideada para autos con plataformas para sillas de ruedas que son más costosas, no para que el que no oye bien se compre un carro de lujo advierten varias voces que han criticado la actuación de Villamar, quien no ha negado el hecho.

A través de su cuenta Twitter, el legislador manifestó: “Esto es cierto a medias. ¿Tengo una discapacidad auditiva? Si. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluación”.

Pero Villamar no es el único caso. Javier Vaca, esposo de legisladora y ex presidenta de Asamblea, Elizabeth Cabezas, consta en registros del Ministerio de Salud y compró con exoneración Mercedes Benz 4×4 en 2014. Asimismo, se registra en la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador otro vehículo con beneficios el 19 de diciembre de 2019.

En la lista de políticos que se han beneficiado de la discapacidad para importar automóviles de lujo están, también, Marcia Arregui, asambleísta del oficialismo y el legislador de Chimborazo Israel Cruz.

4300 autos importados el último año usando los carnets de discapacidad. La obtención de carnets de discapacidad de forma irregular es otro duro golpe que el Ecuador ha tenido que ver en plena pandemia. Adversarios políticos de estos asambleístas han dicho que la corrupción, la inmoralidad y la miseria humana se han confabulado.

El expresidente Rafael Correa se ha referido al tema en su cuenta Twitter. “¡Esto realmente es una locura! ¡Corrupción hasta en el Conadis!” dijo el líder de la Revolución Ciudadana al advertir el supuesto abuso de poder que ha quitado la esperanza a las personas con discapacidad que no gozan de esos privilegios.

Santiago Ayala 18 años de Comunicador Social, en diversos ámbitos. Político, Cultural, Deportivo, Institucional y Empresarial. Coberturas Nacionales e Internacionales. Visitas diplomáticas, Giras presidenciales, Cumbres Iberoaméricanas, Celac, Encuentros y Conferencias de la Cepal, Ferias Internacionales del Libro. Eliminatorias Mundialistas, Clasificaciones a Mundiales de Fútbol, Copa Libertadores. Entrevistador de distinguidos ministros, deportistas, artistas y líderes regionales. Ha realizado consultorías y se ha desempeñado también como catedrático universitario.