‘Así nos ven’: la miniserie que relata un famoso caso de racismo e injusticia

“Así nos ven” (When they see us) es la miniserie de Netflix que expone uno de los sucesos de racismo e injusticia más sonados en Estados Unidos. “Los 5 del Central Park”, es el caso de cuatro afroamericanos y un hispano que fueron acusados y condenados injustamente por violar a una corredorra (Trisha Meili) el 19 de abril de 1989.

Terminaba la década de los 80 y Nueva York pasaba por momentos muy decadentes socialmente. La pobreza, la tasa de homicidios y las violaciones aumentaban en los barrios de la ciudad que nunca duerme. En ese contexto de violencia se desarrolló la real historia de “Así nos ven”.

La noche del 19 de abril se suscitaron varios robos y disturbios en Central Park. Y También la agresión sexual a Trisha Meili, mujer blanca, que laboraba como banquera de inversiones de Wall Street, y que hacía ejercicio luego de haber terminado su jornada laboral.

La violación de Meili se hizo rápidamente mediática. Y esto debido a cuatro condiciones que crearon un cóctel casi perfecto. El hecho de ser una mujer blanca, de estar relacionada a Wall Street, un alto clima de racismo, y evidentemente, por los altos índices de criminalidad que se venían dando en la ciudad.

La serie relata como luego de apresar a los 5 adolescentes se cometieron una serie de irregularidades. La fiscalía a través de la policía presionó fervientemente a los chicos. El objeto era que se acusaran unos a otros y se declarasen culpables a pesar de su reiterada negativa de aquello que se les acusaba.

Les prometían con irse a casa si decían lo que la policía deseaba. Además, los interrogatorios se realizaron sin presencia de abogados y sin supervisión parental. Los interrogaron durante muchas horas y sin darles comida ni permiso para poder ir al baño.

Sin pruebas (muestras de sangre ni huellas dactilares) que conecten a los acusados con el crimen, ni siquiera las pruebas de semen que encontraron en la escena, el sistema de justicia sesgadamente los juzgó y sentenció.

“Así nos ven” toca la disfuncionalidad de las familias de los protagonistas. Madres que venden drogas, hijos de padres separados, familias aglutinadas, abandono, padres exconvictos, discriminación parental.

No obstante, no ahonda mucho en las vivencias y procesos emocionales que vivieron cada uno de los chicos dentro de las correccionales. A excepción de unas leves pesadillas de Artron McCray y los golpes, ataques e injusticias por parte de reos y guardias que recibió Korey Wise, quien cumplió sentencia en una prisión para adultos, se dice poco de la salud mental de los demás.

Y este detalle es, desde luego, muy relevante, dado que el hecho se produce en plena etapa de la adolescencia. Ergo, se infiere que es una marca emocional muy significativa que la producción decidió omitir.

Sin embargo, los efectos sociales post cárcel sí que los maneja bien la serie. Por la libertad condicional los jóvenes tienen que reportarse en la Corte cada 90 días, guardar toque de queda a las 9pm. El hecho ser un exconvicto les obstaculiza para obtener un empleo y los ubica en mayor riesgo de caer en actos delictivos. Inclusive son discriminados por la familia política, ciertos sectores del vecindario y por las mujeres con las que quieren salir.

Hay dos contrastes que quiero señalar acerca de los intercambios interpersonales que bordean el racismo. La escena donde un policía golpea a Kevin Richardson en la cara con un casco, nos dice: “eres negro y no mereces mi respeto”. Y la escena donde uno de los guardias de la prisión le ofrece a Korey Wise libros, revistas y naipes para que se entretenga. Le dice “hijo”, lo motiva. “Yo tengo un hijo de tu edad, si mi hijo estuviera acá me gustaría que lo trataran como un ser humano”.

Hay otras frases que dicen también mucho del meollo de este caso de racismo. Mientras el abogado de Artron McCray cuestiona a la fiscal exigiéndole una disculpa por no jugar justo y haber introducido una prueba de ADN sabiendo que no pertenecía a ninguno de los acusados, ella le dice a quemarropa: “ya no se trata de justicia, se trata de política y la política se trata de sobrevivir y no hay nada justo en sobrevivir”.

Otro abogado dice: “la evidencia es muy contradictoria, las emociones están a flor de piel y hay connotaciones raciales que hasta la dama ciega de la justicia puede ver”.

En los primeros capítulos se ve como Donald Trump, que en ese año era un millonario que iba en ascenso, y de quien siempre se sospechaba de especulación inmobiliaria, mediatizó el caso con una carta publicada en los principales diarios de Nueva York. El documento solicitaba el regreso de la pena de muerte y que se aplicara dicha pena a los chicos acusados.

Lo político tiene que ver con la justicia, pero también con otros espacios. Cuando lo político no se erige hacia lo social, y no moviliza todo su poder en disminuir inequidades y deconstruir prejuicios y discriminaciones desde las esferas políticas, económicas, jurídicas, mediáticas y sociales suceden casos como el de “Los 5 de Central Park”.

No se puede sobrevivir aplastando al otro, al más débil, al más pobre, al más olvidado, al más esclavizado, al que no tiene medios ni recursos con qué defenderse. La política tiene que ser el arte de hacer que todos puedan vivir bajo las mismas oportunidades y el mismo rigor de justicia. Eso sería lo más cercano a la democracia.

La justicia en el caso sin duda estuvo viciada de racismo. Presionada por un poder mediático y personajes del poder económico como Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos. Por supuesto, un país sin racismo no se soluciona con un presidente negro, que lo diga el expresidente Obama que pareciera que poco o nada logró.

La serie “Así nos ven” fue la más vista en Netflix en el 2019. En los Premios Primetime Emmy de 2019, en la categoría miniseries y telefilms ganó el premio a mejor actor Jharrel Jerome (Korey Wise).

Muy merecido reconocimiento. La actuación de Jerome es impecable. En los primeros capítulos algo flojo, más en los últimos despunta y nos muestra todo su talento. Las agresiones e injusticias que vive en la prisión conmueven hasta la raíz.

La miniserie también tuvo varias nominaciones a mejor actriz de reparto (Vera Farmiga), mejor actor de reparto (John Leguizamo), mejor guión y mejor dirección. El sitio web Rotten Tomatoes le concedió 95% de puntuación. IMdb la califica con 9 estrellas. Serie muy recomendada.

