Bolívar, un hombre adelantado a su tiempo

La formación política e ideológica por la que transcurrió la vida Simón Bolívar, lo llevó a tener una visión anticolonialista que buscaba la unión de las regiones de América en contra de las colonias y neocolonias. Así como la búsqueda incansable de la igualdad social, la abolición de la esclavitud, la construcción de la libertad, como bases de la República y la construcción de un buen Gobierno.

Documento de Angostura

En el discurso del Congreso de Angostura, el Libertador renuncia a los poderes absolutos que se le habían concedido como Dictador Jefe Supremo de la República. Y solicita a los Legisladores del Congreso de Venezuela, conducir con firmeza, lealtad el destino de la nación. Dibujando las ideas matrices de un nuevo sistema de gobierno que produzca “mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política” a la nación, basándose en la soberanía nacional.

Así mismo, dejó claro el rumbo de la Revolución de Independencia y abre el debate hacia la Ley Fundamental, e insta a la construcción de la nueva Constitución que sentaría las bases de lo que sería posteriormente la unión de las repúblicas en la Gran Colombia.

Mantener la libertad conquistada

A lo largo del discurso, muy adelantado para su época, se evidencia una clara postura anticolonialista. No sólo cuando hace referencia a España, Estados Unidos y Roma, sino cuando expone y exige que la postura y la libertad de Venezuela, no puede estar supeditada a los deseos imperiales.

Bolívar, destaca “ … nuestra sumisión recurre la España a su política insidiosa: no pudiendo vencernos, he querido emplear sus artes suspicaces. Fernando se ha humillado hasta confesar que ha menester de la protección extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo ¡a un yugo que todo poder es nulo para imponerlo!… “ Una evidencia clara que los caminos transitados por Venezuela, no podía retrocederlos y que era menester del Congreso mantener la libertad conquistada.

Riqueza y exclavitud

Otro extracto importante es cuando el Libertador plantea “Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. Frases que todavía calan en el imaginario del venezolano, por su relación con la actualidad.

Nuestro Bolívar entiende las riquezas del sincretismo y del mestizaje de ser americanos, de esa perfecta unión entre blancos, indios, negros y a su vez destaca que la libertad conquistada se debe garantizar y exige a los legisladores que cuiden los espacios conquistados.

En el mismo documento se sostiene “La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Sí, los que antes eran esclavos ya son libres; los que antes eran enemigos de una madrastra, ya son defensores de una patria”. Estos deben ser protegido por la nación.

Bases de la nueva Constitución

Bolívar plantea las bases para lo que sería más adelante la nueva constitución, plantea las virtudes que deben tener los legisladores, y quienes conducirán la vida de la nación. También expone la nobleza de las leyes que conducirán a la nación, basándose en la realidad de los espacios geográficos.

“¿No dice el Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen?, ¿qué es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra?, ¿qué las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales?. ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!”.

Bolívar No sólo sienta las bases de la igualdad social, de las leyes que debe regir la República y el buen gobierno. A su vez se adelanta a plantear una nueva visión pluripolar y multicéntrica, donde la educación juega un papel fundamental.

“Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso (…) la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades”.

Gobierno popular

Este hombre adelantado a su tiempo, no sólo establece las bases de los conceptos de una democracia perfecta, con principios de igualdad y equidad social, sino que insta a los Legisladores a suministrar las bases de lo que sería una nueva Constitución que guiaría los designios de los Colombianos en la búsqueda de un gobierno popular. “Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”.

Las palabras contenidas en el Documento de Angostura, siguen más vigentes que nunca en la actualidad Latinoamericana con los grandes principios de unión, libertad de los pueblos, igualdad y equidad social, en contra de las pretensiones colonialistas de las diferentes épocas contemporáneas.