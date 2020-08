Correa afirma que inscribir candidatos pese a obstáculos del CNE es el primer logro

Se logró lo imposible dijo el Ex presidente de Ecuador, Rafael Correa al informar que el correísmo logró inscribir candidatos para las elecciones del 2021 pese a “los inmorales obstáculos” del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el “Peor Gobierno de la Historia” como denomina a la gestión de Lenín Moreno.

Se han designado 286 candidaturas. “Siempre tendremos alguna falla y jamás se podrá contentar a todo el mundo” indicó el ex mandatario luego de informar que 137 asambleístas (principales y alternos), 5 parlamentarios andinos (principales y alternos) y el binomio presidencial han sido definidos e inscritos.

Hace unos pocos días, el correísmo no tenía partido político por la suspensión de Compromiso Social Listas 5 al a que el ex mandatario calificó de absurda y explicó que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que levantó la suspensión es una trampa para que después de 30 días, el CNE los elimine y los deje sin candidatos con el propósito de que sus coidearios no puedan participar en las próximas elecciones.

“Solo levantaron las medidas cautelares, la suspensión pero el trámite para eliminar a Compromiso Social continua en el CNE” afirmó Correa y agradeció a Centro Democrático (CD) Listas 1 por abrirles sus puertas para poder inscribir candidatos. Así, las primarias del correísmo se deberán realizar con los estatutos de CD.

Sin embargo, el Jefe de Estado advirtió que todas esas preocupaciones les impidieron preparar las primarias con anticipación y marcharon contra el reloj y criticó el método webster para la asignación de escaños en la Asamblea Nacional que se aprobó por el Legislativo con 76 votos en diciembre del 2019.

“Esto es un retroceso en derecho” afirmó Correa y explicó que antes se podía votar por personas y ahora hay que votar por un grupo de personas, o sea por una lista. “La Corte Constitucional espuria y mediocre no dice nada. Es cómplice y es todo un retroceso en Derecho”.

El ex presidente aclaró también que está de acuerdo con que se haya impuesto que el 25% de los candidatos sean jóvenes pero que debió ser paulatino y en esta época de pandemia ha resultado mucho más difícil encontrar esos jóvenes y rechazó la imposición que obliga a un candidato que quiera participar por una provincia, ese candidato debió haber sufragado la última vez en esa provincia.

“Si ustedes viven en Quito 50 años y fueron a Guayaquil creyendo que se iban a quedar un tiempo y votaron en Guayaquil pero vuelven a vivir en Quito a los pocos meses ya no puede ser candidato por Quito” dijo Correa y calificó de absurdo este reglamento que sumado a las restricciones de la pandemia en la que era imposible viajar para realizar asambleas.

Correa expuso que estos antecedentes de la inscripción de candidaturas mientras tenían que concentrarse en las primarias y ver si los postulantes calificaban y completar las listas, la atención al Caso Sobornos, la “absurda condena” de 9 años a Pablo Romero por el Caso Balda o el juicio por rebelión contra Virgilio Hernández y Paola Pabón más los compromisos establecidos con Compromiso Social y Centro Democrático antes de aclarar a sus coidearios que “todos son necesarios. Todos ustedes son el fundamento político” afirmó el líder de la Revolución Ciudadana.

En su mensaje a Unión por la Esperanza (UNES), Correa expresó que hay dos visiones erróneas que todavía no se ha superado dentro de sus coidearios. El uno es pensar que un grupo que tiene una coordinación, representa a toda la militancia. “No es así” aclaró antes de señalar que hay otros grupos que también tienen derecho y pueden presentar propuestas.

Y el segundo error es pensar que el compañero más trabajador debe ser el candidato pese a que sea un terrible candidato. “No compañeros. El candidato debe cumplir condiciones mínimas pero debe garantizarnos la victoria”.

Finalmente, dijo que el hecho de poder participar en condiciones adversas es el primer paso. “Es hora de la Unión por la Esperanza y entender que rescatar el país trasciende cualquier aspiración personal o grupal” concluyó el ex presidente en su mensaje desde Bélgica.

Santiago Ayala 18 años de Comunicador Social, en diversos ámbitos. Político, Cultural, Deportivo, Institucional y Empresarial. Coberturas Nacionales e Internacionales. Visitas diplomáticas, Giras presidenciales, Cumbres Iberoaméricanas, Celac, Encuentros y Conferencias de la Cepal, Ferias Internacionales del Libro. Eliminatorias Mundialistas, Clasificaciones a Mundiales de Fútbol, Copa Libertadores. Entrevistador de distinguidos ministros, deportistas, artistas y líderes regionales. Ha realizado consultorías y se ha desempeñado también como catedrático universitario.