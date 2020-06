Crónicas de confinamiento por coronavirus. ¡Hasta pronto!

Lunes 25. Día 71

Como de costumbre me levanté súper tarde, pero hoy tengo excusa del por qué me dormí tarde: me he hecho un perfil en linkedin, es la única plataforma de búsqueda de trabajo que me faltaba apuntarme. Ya he empezado con un estrés bastante grande por no tener trabajo, pero bueno tampoco es que hay demasiado por hacer, acabamos de pasar de fase y recién están abriendo bares y restaurantes con un porcentaje muy reducido de aforo, tengo fe en que ya saldrá algo, solo espero que sea pronto.

Después de esperar el tiempo suficiente para ponerme a hacer ejercicio, el maldito bastardo me dijo que nos había cambiado la rutina, la verdad es que la nueva rutina de cardio es mucho mejor que la anterior pero sigue siendo cardio gente, por ende, la sigo odiando.

La tarde fue bastante tranquila y a las 20 me fui a dar una vuelta, las terrazas estaban que explotaban de gente, si que es verdad que han reducido el aforo pero igual sigue siendo increíble.

Martes 26. Día 72

Anoche me dormí a las 2 y me desperté a las 5 para saludar a mi mejor amiga por su cumpleaños, es el tercer cumpleaños que estoy lejos para su cumple y me moviliza bastante pero bueno, es lo que elegí en su momento y tampoco me arrepiento de estar lejos, es como que si me gustaría estar con ella pero soy consciente de que la mejor decisión que tomé en mi vida fue viajar.

Es un circulo vicioso horrible porque es el sentimiento de querer estar con ella y no poder por estar lejos, y a la vez no arrepentirme ni un poco de haber viajado, pero es inevitable que en estas fechas me ponga más ñoña con los sentimientos, ya que con mi mejor amiga empezamos la seguidilla de cumpleaños de todo mi grupo de amigas, y la seguidilla termina con mi cumpleaños que obviamente es una fecha que amo con todo mi ser, lo que me lleva otra vez a lo mismo: que es una mierda estar lejos de casa pero tampoco me arrepiento. En fin sentimientos encontrados con respecto a los cumpleaños y el hecho de estar del otro lado del océano.

El día fue bien, trabajando y organizando un poco la semana. A la noche festejamos el cumple de mi amiga por vídeollamada y fue muy divertido la verdad, nos quedaron fotos tremendas y después me fui a dormir.

Miércoles 27. Día 73

Como era de esperarse después de haberme dormido tarde, me levanté tarde. Tenía mil cosas que hacer. Hoy vino mi primo a almorzar y tenía que ordenar un poco la casa, ir al súper, hacer de comer, llegué a hacerlo todo pero un poco a las corridas, y de hecho cuando él llego yo recién había empezado a preparar el almuerzo. El menú de hoy: pastel de papa.

Me salió bastante bueno y la pasamos muy bien, quería presentarle a la gente de casa antes de que la pareja se fuera. A la tarde acompañé a mi primo a que se comprara ropa y fue muy raro porque los locales están abiertos pero para entrar tenés que ponerte alcohol en gel. Muchos no tienen en funcionamiento los probadores, desinfectan todo cada dos minutos. No digo que este mal pero es muy chocante de ver por primera vez.

Jueves 28. Día 74

Me levanté, desayuné y me puse de cabeza a trabajar, solo paré para hacer ejercicio y de nuevo a la compu. Había mucho por hacer, tenía que presentar algunas cosas antes del almuerzo, ¡me dio el tiempo! La tarde me la tomé un poco más relax, quería pasar tiempo con mi amiga porque como se va el lunes de casa quería tener momentos con ella, y sí que los tuvimos como siempre, la voy a extrañar.

Viernes 29. Día 75

Hoy es un día un poco movido. Mi amiga tiene que ir a la psicóloga, yo tengo trabajo, el maldito bastardo está trabajando a muerte, siempre trabaja mucho pero ahora está dándolo todo y más. También tenía que hacer un vídeo para otra amiga que cumple el dos de junio.

No puedo creer que estemos por empezar junio, me parece una locura, literal que siento que este año no ha existido. Estamos casi a la mitad y no tengo la sensación de estar realmente en este punto, el tiempo ha pasado muy rápido, y llevamos dos meses y medio sin tener la vida que estábamos acostumbrados a tener, todo como muy raro.

A la noche vimos Vis a Vis. Esa serie cada vez se pone mejor, me encanta.

Sábado 30. Día 76

Me levanté a las 12 porque siempre se puede ser más pajera y mi amiga estaba limpiando la casa porque hoy venían amigos de ella a almorzar, y hacía falta una buena limpieza a fondo. Nada más verme me dijo algo como “¿estas son horas de levantarte?”. Le respondí que sí, que era sábado. La cara con la que me miró no la puedo exponer en palabras.

Para remontar desayuné y me puse a limpiar con ella porque sino no iba a estar todo limpio para cuando llegasen los invitados, y lo logramos.

Me duché y me arreglé y llegó la gente. Como si hubiera tenido el tiempo contado, pero en realidad no. El ángel se encargó de hacer la comida, el menú de hoy: comida mexicana. A todos nos encantó porque de verdad que estaba buenísima, realmente se lució.

La tarde fue espectacular, conozco a todas las amigas de mi amiga y la verdad es que me parecen unas personas hermosas. La pasamos de puta madre, tomándonos un cubata en el balcón, hablando de todo un poco y riendo mucho.

Domingo 1. Día 77

Hoy ha sido un día que la verdad ha pasado como buen domingo, del sofá al balcón y del balcón al sofá, día de Netflix y de comer todo lo que quedó de ayer.

Por la tarde mi amiga se puso a arreglar unas cosas porque mañana se va y recién por la noche hicieron las maletas, y me puse a darles una mano porque ya era súper tarde y necesitaban dormir, con un poco de nostalgia de que fuera su última noche, pero muy contenta por ellos la verdad.