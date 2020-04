Crónicas de confinamiento por coronavirus. ¡Terror en la casa!

Cenamos medianamente temprano anoche. El ángel se hizo una ensalada de canónigos con el pollo que me había sobrado de los canelones, y mi amiga y yo comimos un poco de arroz blanco con humita y pollo. Para terminar con todo y que no quedara nada abandonado en la nevera. Como cada noche nos pusimos a ver Naruto.

Este confinamiento está enseñándome, entre muchas cosas, a tener rutina hasta para ver series, nunca nos saltamos las series que ya tenemos marcadas hasta que se terminen. Tanto Brooklyn nine nine como Naruto son series largas pero recomendables, si no saben qué ver estas dos series son una linda opción.

En cuanto terminamos cuatro capítulos de Naruto, -cada vez nos cuesta más ver solo dos capítulos porque es terriblemente lenta y siempre termina en momentos claves-, cortamos porque ellos querían terminar de ver la peli que habían empezado a la mañana.

Me propusieron ponerla desde el principio para verla con ellos, pero otra vez tuve que decirles que no, todavía seguía el evento solidario y quería verlo. Me fui a mi habitación mientras ellos continuaron con su película y yo me puse con el evento hasta las dos de la mañana y ya me dormí.

9:30

Abrí los ojos y como hoy es nuestro tan ansiado día de gala me quedé sin culpa un rato más en la cama, no tenía que trabajar ni hacer nada más que estar disfrutando del día.

10:30

En cuanto decidí levantarme me acordé de que el evento solidario seguía con una transmisión de una discoteca (del dj), y me puse los auriculares para escucharla. Fui al baño a ver qué desayunaba, la gente de casa todavía no se levantaba,

Me hice una chocolatada sin tener muy claro con qué acompañarla hasta que llegaron los demás y terminé haciéndome unas tostadas, sabía que podía comer lo que quisiera pero el día recién estaba comenzando.

11:00

Nos sentamos a ver una peli que se llama Monstruoso, es la primera película de la saga Coverfield. Esta no me gustó tanto, está buena pero creo que demasiado predecible. Hemos quedado en ver toda la saga a ver cómo sigue.

12:30

En cuanto terminó la peli entré a la cueva, prendí la compu y puse música mientras leía un poco, hasta que me acordé de que mi primo está pasando la cuarentena solo y quería saber de él.

Le llamé y hablamos un montón de la facultad, de lo mucho que extrañamos los grupos de estudio. Después, no sé como salió el tema, de las experiencias vividas en Barcelona. Esta ciudad tiene una energía muy especial para los recién llegados del extranjero que nos hace vivir cosas que jamás pensamos que nos iban a pasar, y es algo que les pasa a todos, ¡es increíble!

Después de muchas risas me dijo que se ponía a almorzar que ya tenía lista la comida, y yo tenía que arreglarme para el día de gala.

14:00

Empecé a ver qué me ponía y no tenía ganas de producirme tanto con la ropa, decidí ponerme un jean que no me ponía hacía por lo menos mes y medio, con un suéter rosa con perlitas que me regaló una amiga en Londres, me maquillé y me hice dos trenzas.

15:00

Después de toda la producción fui a la cocina porque ya me picaba el hambre para ver si el maldito bastardo necesitaba ayuda en algo, esta vez le tocaba a él cocinar, el menú de hoy: rollitos primavera caseros. Con él tengo la misma forma de ver la cocina, si podemos hacerlo todo casero mejor, porque las cosas compradas en general son una mierda.

Tenía que ayudarlo rellenando y cerrando cada rollito así el los fritaba. Me quemé tres dedos hasta que aprendí la lección de no tocar la espátula cuando le ponía los rollitos antes de que fueran a la sartén. Sí después de quemarme tres dedos entendí que la espátula estaba caliente y que no tenía que tocarla, soy media pelotuda a veces.

16:00

Mi amiga puso la mesa y nos sentamos a comer. La comida estaba brutal, nunca había comido rollitos de primavera porque tengo algo con las cosas rellenas y me dan un poco de desconfianza. Es el hecho de pensar cómo ha sido el proceso, por ende nunca me los pedí en ningún restaurante, y no había conocido a nadie que los hiciera caseros hasta hoy.

Terminamos de comer y pusimos un capítulo de Naruto porque anoche lo habíamos dejado en una parte tremenda, y como no es día normal tenemos permitido hacer votación para lo que queramos ver.

18:00

Con mi amiga decidí empezar a ver Poco Ortodoxa, una serie de Netflix que es bastante buena. Me enteré de esta serie por que tiene muy buenas criticas y me daba curiosidad saber por qué dicen que es tan buena, pero solo vimos un capítulo, así que no puedo decir nada todavía al respecto.

19:00

Vino a buscarnos el ángel para ir a ver la segunda peli de la saga Cloverfield, la idea es terminar hoy pero dudo mucho de que eso pase.

20:00

Hicimos una pausa para salir a aplaudir, y tengo que decir que Calle Cloverfield 10, que es la segunda película de la saga, me esta pareciendo una de las mejores cintas que he visto.

Un día más de confinamiento, un día menos para poder salir a la calle.

