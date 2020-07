Daniel Devita en Out OFF: “El confinamiento me impulsó a componer”

Out OFF es un programa de entrevistas que se centra en los aspectos más emocionales y sociales de las personalidades que acuden, no para responder preguntas, sino para charlar con la entrevistadora de Rocío Oyonarte (Rö).

En el programa más reciente, emitido en directo en el Instagram de elestado.net el pasado viernes, el artista Daniel Devita mantuvo un encuentro divertido con su paisana, en el que hablaron de música, cultura argentina e inmigración entre otros temas.

El Rapero del Pueblo expresó durante Out OFF, “me pareció que era una etapa increíble (el confinamiento -ndr) para empezar a lanzar muchas canciones. Entre hacer shows interpretando lo que ya escribí o poder empezar a brindar material nuevo, me parecía que era más interesante y que se le podía encontrar mayor utilidad en esto de empezar a componer de nuevo“.

