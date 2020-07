Daniel Shaw: “Derrotar a Trump es la única forma de salvar nuestro futuro”

Segunda y última parte de una entrevista al profesor de la Universidad de New York Daniel Shaw, en la que se habla del escenario electoral de Estados Unidos (EEUU), en concreto del ampo consevador que Donald Trump ha radicalizado. Para leer la primera parte haga click aquí.

Las elecciones a la Casa Blanca en Estados Unidos están cada vez más cerca, y el país de Donald Trump no es capaz de frenar la división social que se ha asentado en el escenario político.

La crisis del coronavirus y las recientes oleadas de violencia desatadas tras el asesinato de George Floyd están siendo uno de los principales motivos de esta profunda polarización.

Daniel Shaw, profesor en la Universidad de New York y analista político, nos muestra su punto de vista de cara a unas elecciones que se presentan del todo menos sencillas.

¿Qué impacto podrían tener las promesas incumplidas de Trump entre sus simpatizantes?

Para muchos, las promesas incumplidas han dejado mella, pero otros muchos sectores racistas, siguen creyendo el mito de Trump. Como hay una historia tan larga de supremacía blanca, esos sectores atrasados encuentran en Trump a un representante. Pero la gran mayoría odia a Trump y todo lo que él representa.

Joe Biden es otro representante de los ricos. Es una cara más diplomática que Trump pero representa el mismo sistema. El voto para Biden es un voto anti Trump por el temor a su fascismo. Biden puede suponer mayor estabilidad para el capitalismo, al alejarse de esos pensamientos tan radicales.

¿Qué ocurre con la población más pobre y oprimida?

Bernie Sanders era un representante importante de las clases pobres, pero todas las facciones de la clase dominante se unieron contra él, incluyendo a la prensa. Todo ello porque representaba la oposición a los multimillonarias, un deseo de participación política del pueblo y una democracia que represente a todos realmente.

Ocasio-Cortez es una representante del pueblo en los más altos rangos de la burguesía. Representa lucha, valentía, un voz de abajo. Los multimillonarios le tienen muchísimo miedo y hacen todo lo posible para asustarla e intimidarla, pero ella sigue más fuerte. Quiere dar voz a quienes nunca la han tenido.

Kanye West es una broma. No es algo serio. No representa ninguna idea. Es un artista que se ha convertido en oportunista. La población negra no se identifica con él para nada. Muchos piensan que sufre de bipolaridad. La población más oprimida no se identifica con él ni con ninguno otro político, sino con organizaciones socialistas y antiimperialistas.

Nuestra elección está en las calles ahora contra la policía y los soldados armados hasta los dientes. Kanye West es un producto de la prensa amarillista. Es un millonario que ha podido comprar su entrada en la política.

¿Realmente la derrota de Trump saldrá de las urnas?

En 2016, 16 millones de estadounidenses no acudieron a las urnas. No se sentían identificados con ningún representante político. Quizá esto vuelva a repetirse este año.

Los pueblos del mundo son los que tienen el poder de verdad y van a tumbar a Trump y el capitalismo. Es la única forma de salvar el planeta, nuestra dignidad y el futuro de nuestros países y el de nuestros hijos.