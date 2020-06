History

(Definición) Funeral For a Friend es una banda británica de Post Hardcore (aunque en sus composiciones se pueden apreciar influencias de otros estilos como el Rock, el Metal Alternativo, el Punk y el Pop). Su álbum “Hours” contiene la canción “History“, que fue el tercer single de la banda. Contiene una durísima crítica a Margaret Thatcher y un apoyo a los mineros británicos durante la lucha que llevaron en 1984 y 85 contra el cierre de las minas y su privatización. La banda grabó un videoclip en el que el protagonista es un minero. En el vídeo se ven imágenes de las manifestaciones y la brutalidad policial. En las letras la banda da a entender que Margaret Thatcher no quiere entender a la clase obrera.

Jay Weinberg

(Def.) Jay Weinberg es el actual batería de la banda de metal Slipknot. Nacido en New Jersey en 1990, entró a la famosa agrupación musical en el año 2013, cuando el anterior batería de los nueve de Iowa fue expulsado. Ha participacido en la grabación y composición de los dos últimos álbumes de Slipknot (“5. The Gray Chapter” y “We Are Not Your Kind“), los cuales recuperaron parte del sonido de los dos primeros discos Slipknot y Iowa.

Sus composiciones han dado un nuevo impulso al grupo, llegando a nuevos registros y reinventado los antiguos, sus partes de batería encajan a la perfección con las nuevas canciones ya que Jay Weinberg se adapta perfectamente a lo que pide cada canción en todo momento, sin hacer alardes técnicos más que en momentos puntuales.

En las últimas semanas, tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía, el músico de metal expresó que “el racismo sistemático existe. El privilegio blanco es real. Me duele, de nuevo, ser testigo de la opresión y el fanatistmo que la gente negra en América ha soportado constantemente durante siglos a merced de un sistema que está roto desde sus cimientos“.

Master Of Puppets

(Def.) Master Of Puppets (se podría traducir como el Maestro de las Marionetas mejor que como titiritero), es una canción de Thrash Metal publicada por Metallica durante el año 1984 como parte del disco del mismo nombre (Master Of Puppets). La canción es una denuncia de una acción del gobierno estadounidense que se mantiene hasta el día de hoy: la propagación de las drogas en barrios de trabajadores y marginales para desactivar cualquier posibilidad de organización para llevar a cabo una lucha en favor de sus derechos.

Metallica observa que las drogas convierten en dependientes a quienes las consumen, no solo por el dinero que deben conseguir para obtener más, sino porque están bajo el dominio de una institución que no defiende sus intereses, lo que impide que se olviden de sus sueños, de la realidad que los rodea y la acción por un cambio en ella para mejorar sus condiciones de vida.

Phil Anselmo

(Def.) Phil Anselmo fue el cantante de Pantera, una banda de metal americana que se considera creadora del Groove Metal e impulsora del movimiento Nü Metal. Nacido en Nueva Orleans, ha mostrado en círculos privados posiciones de extrema derecha, que explotaron en el año 2016, cuando en un concierto, tras tocar la canción “Walk” de Pantera, comenzó a gritar “White Power” (poder blanco) mientras hacía el saludo nazi varias veces.

En las disculpas de Phil Anselmo se expresó que era una broma porque en los camerinos estaban bebiendo vino blanco. Sin embargo, Robb Flynn, cantante y líder de Machine Head, grabó un vídeo en el que explicaba que él estuvo allí, y que el excantante de Pantera solo bebió cerveza, dando a entender, además, que esta no había sido la primera vez que Anselmo se pronunciaba de esta manera.

