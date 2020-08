El Internacionalismo como base para avanzar en el soberanismo valenciano (II)

Nos dedicamos a debatir, informar y sacar conclusiones de lo que sucede en nuestro PV, ya sea por cuestiones sociales, económicas, feminismo, cultural, lingüístico… ¿Acaso que con eso no se deberían publicar cosas que pasen fuera del marco geográfico del País Valenciano y España?

Dejando claro que esta es solo mi opinión, sí se debería informar y exponer acontecimientos que han sucedido en estos últimos diez años en muchos países del globo dentro del soberanismo valenciano y ponerlos en nuestra agenda del día a día ¿Por que?

Distinto origen, mismo dueño: el capital

Porque Valencia, así como todo el conjunto de País Valenciano, no es ajeno al resto de hechos históricos y contemporáneos que viven en el día a día los pueblos del mundo. Que sufren las mismas, similares o incluso en peores condiciones las injusticias que vivimos el pueblo valenciano dentro del sistema capitalista y de los defectos del Reino de España.

Se han organizado en PV, en sus ciudades y pueblos, toda una serie de movimientos, colectivos y comités en solidaridad con toda la gente que siendo víctimas de los intereses de países como USA e Israel (entre otros muchos tejidos en sus paraguas). Que han violado sistemáticamente el derecho internacional, los derechos humanos. Financiado el terrorismo desde la OTAN, propiciando golpes de estado y tejiendo una red de desinformación con los medios de intoxicación y sus distintos títeres millonarios y mercenarios que aún con distinto origen sirven al mismo dueño, el capital.

Fascistas, sionistas, colonialistas, Ku Kux Clan, pinochistas, Vicente Uribe en Colombia. Los nazis de euromaidan en Ucrania, los terroristas y yihadistas en Siria, Erdogan en Turquía. La presidenta ilegitima de Bolivia Jeanine Áñez llegando al poder tras un golpe de estado, la ultra derecha venezolana pro yankee y adinerada (gusanera) que residen aquí en Valencia (y otras naciones de España) y quiere ver Venezuela arder por hacer esta su revolución.

Al igual que el GAV, usan tácticas similares, contra las libertades, la historia, los derechos fundamentales y los pueblos que se organizan para conquistar su futuro y marcar sin órdenes de nadie sus propios caminos.

Valencia y los movimientos internacionalista

Los valencianos/as NO podemos ser ajenos a esto, sería inmoral y sobre todo insolidario. Por eso en nuestra tierra se han organizado colectivos como el bien conocido BDS Palestina. Que lleva realizando acciones de solidaridad y envío de alimentos a los campos de refugiados del pueblo palestino. Siendo atracados y arrestados por las fuerzas sionistas del estado de Israel. En Valencia se han llevado a cabo manifestaciones ENORMES en solidaridad con Palestina cada vez que se ha llevado a cabo por las fuerzas sionistas un bombardeo contra Gaza.

Aquí residen decenas de colombianos que han gritado a los cuatro vientos y delante de la embajada colombiana en la ciudad de Valencia, que Vicente Uribe fuera juzgado por crímenes contra la humanidad y que se dejara de poner zancadillas a los procesos de paz. También el fin de los asesinatos indiscriminados contra indígenas, mujeres activistas, defensores de los derechos sociales y sindicalistas, por parte del ejército colombiano y los narcos ayudados por el gobierno y financiados por el banco de USA.

El pasado 2019, la comunidad de chilenos de Valencia salieron a la calle en solidaridad con sus hermanos y hermanas de Chile que se están enfrentado a una difícil situación contra los policías y militares de Chile, que llevan a cabo secuestros, torturas y asesinatos.

Solidaridad con Chile

Chile todavía continúa en un duro ambiente de revueltas democráticas y pre revolución por el fin de la constitución chilena, heredada de la dictadura fascista y pro yankke de Pinochet (seguro que os suena esta historia). Exigiendo una asamblea constituyente donde se redacte una nueva constitución que les hiciera romper con el pinochismo. Donde se respetará al pueblo mapuche y la situación de extrema pobreza y de crisis social que les había dejado el neoliberalismo y la presidencia criminal de Sebastian Piñera.

También se han llevado a cabo manifestaciones en solidaridad con el pueblo sirio. En su legítima defensa de ser un país libre de terrorismo y del Fondo Monetario Internacional. Respetando la convivencia a favor de su sociedad multiétnica y multireligosa. Solidaria con los kurdos refugiados de Turquía/Irak y palestinos de campos de refugiados, luchando contra los distintos grupos terroristas y intentos de golpes de estado que a llevado a cabo Hermanos Musulmanes.

Una realidad que objetivamente deja claro quien es el bueno, el feo y el malo

Estos grupos terroristas, sean el Ejercito Libre Sirio, All Nusrha, DAESH o Al Qaeda, han sido encubiertos por mercenarios de los medios de comunicación, ONGs y Amnistía Internacional. Queriendo hacer pasar sus masacres como una revolución pacífica contra su gobierno legítimo presidido por All Assad. Al igual que en el mundo irreal, donde viven los españolistas queriendo mostrar solo cuestiones individuales, subjetivas y algunas falsas, no se cuenta la verdad de muchos pueblos y de el por qué de sus luchas. Frente a una realidad que objetivamente deja claro quien es el bueno, el feo y el malo.

Se inventan una realidad distinta y cuentan con mercenarios que puedan llevar sus show al pueblo llano. No informando por ejemplo, de que la bandera de la “revolución Siria” es en verdad la bandera de los grupos que apoyaban al colonialismo del imperio francés durante su dominación al país árabe.

El País Valenciano solidario y antifascista

En PV, se llevan organizando desde el 1 de Octubre de 2017, manifestaciones de solidaridad con Catalunya y el derecho de autodeterminación del pueblo catalán a querer o no formar parte de España. Hemos salido a la calle para manifestar, desde la solidaridad y el antifascismo, nuestra condena a la sentencia del Tribunal Supremo contra los representantes de la Generalitat Catalana. Que desató en revueltas democráticas en Catalunya frente a Mossos d´esquadra y Policía Nacional en Octubre de 2019.

Nos afecta muy sensiblemente a los valencianos lo sucesos de Catalunya. No por un proyecto político común hacia la independencia (al cuales unos apuestan y otros no), sino por uno por una cuestión de lucha contra el fascismo, el españolismo anticatalanista y el abuso policial que ha denunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las Federaciones y grupos de saharauis que desde sindicatos y partidos políticos, han denunciado a la ONU y la UE los campos de minas de Marruecos y las matanzas que han hecho en colaboración con el Reino de España contra los y las saharauis. Usando el mismo “modus operandi” de Israel. Encarcelando a líderes saharauis en las cárceles, torturando y asesinando a líderes estudiantiles y simpatizantes del Frente Polisario.

Tienen como aliados no sólo a la solidaridad valenciana, acogedora y cercana, sino recibiendo el apoyo siempre de países árabes y norte africanos hermanos de la República Árabe Siria y Argelia. Sin olvidarnos de Cuba y Venezuela.

País Valencià, palabras de solidaridad

Podría continuar hasta hablar de no sé cuántos países, Donbass antifascista con las Repúblicas Populares del Este de Ucrania. Bielorrusia con su presidente Lukashenko, Nicaragua Sandinista, Venezuela Bolivariana, la Revolución de los zánganos en Ecuador y Rafael Correa. Las milicias kurdas a Turquía, la resistencia indígena boliviana opuesta al golpismo contra el presidente Evo Morales, Cuba revolucionaria…

Donde ha destacado la solidaridad de las brigadas de Ayudas de la Asociación de Amistad con Cuba José Martí, donde pertenece muchos militantes de EUPV, PCPV Y PCPE-PV.

Nuestro deber como valencianos es defender nuestra casa (seamos también españoles o sólo valencianos). Como humanos, debemos salvar la humanidad de los que SOLO quieren la guerra contra la paz y el día a día de los internacionalistas se Donart apoyó a los que luchan contra aquellos que sólo quieren ver arder el mundo, acumulando todas las riquezas de la tierra en manos de unos pocos.

País Valencià, son palabras de solidaridad.

elestado.net no tiene por qué compartir la totalidad del contenido de los artículos que se publican en alguna de sus secciones de opinión.