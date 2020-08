Entrevista a Walter Gómez Ronquillo, ex Consejero Legítimo del Consejo de Participación Ciudadana

elestado.net entrevista a Mgs. Walter Gómez Ronquillo, ex Consejero Legítimo del Consejo de Participación Ciudadana. En la entrevista se han tratado diversos temas. Se ha hablado sobre la actual coyuntura política del Ecuador, sobre la corrupción en el país y la corrupción Institucionalizada entre otras cuestiones.

1. El sistema electoral de Ecuador, en cuanto a la elección del Presidente, consiste en dos vueltas. Siendo la primera vuelta, una especie de primarias para las diversas formaciones políticas y una segunda vuelta a la que llegan solo dos candidatos de todos los que se presentan. ¿La llegada de estos dos candidatos a la segunda vuelta, revela la realidad política que la población quiere realmente? ¿Representan el voto mayoritario? O dicho de otro modo, ¿este mecanismo favorece a grupos que sin tener un gran apoyo en votos acaban ganando las elecciones? ¿Y esto a su vez, dificulta la labor del dirigente?

Varias preguntas que nos lleva a tres reflexiones.

Primero sobre la distinción entre candidatos y líderes políticos que no siempre coinciden en una misma figura, como los partidos y los movimientos que no son lo mismo siempre. El liderazgo y los movimientos políticos devienen de las legitimidades que da la ciudadanía, la representatividad real depositada en determinadas personas, que se convierten en actores políticos en virtud de esa representatividad. En una suerte de tautología que debe ser programática para que no se convierta en caudillismo. Y están los candidatos y los partidos que en momentos electorales cobran una suerte de representatividad a medias, que quiere ser representativa. Es una representatividad a posteriori.

Segundo el voto de las mayorías y el voto mayoritario tampoco son lo mismo. El primero es la cuantificación pura y simple, en números de los votos, en razón de las urnas que puede favorecer a un candidato. Lo segundo tiene que ver con el porqué vota la gente, la tendencia ideológica del voto, aunque no sea un voto ideológico. Por ejemplo, la ciudadanía vota por quien promete más salud gratuita y de calidad, o vota por la posibilidad de una salud de calidad a bajo costo, o vota porque la salud esté en manos de los gobiernos locales, todo ello refleja un punto de vista, una perspectiva de pensamiento, un ideal por el cual vota la gente independiente de los candidatos y sus tiendas políticas.

Tercero, y producto de lo anterior vale reflexionar si quien gana la presidencia, lo hace porque además su liderazgo político es reconocido, porque tiene el voto de las mayorías y por tanto representa lo que mayoritariamente la ciudadanía requiere. O es solamente el menos malo por el cual los votos se sumaron en mayor cantidad.

2. Actualmente Ecuador vive un año preelectoral, llegará a las elecciones en un contexto con muchos problemas sociales: la falta de empleo, la destrucción del mismo, dificultad de la juventud para estudiar, etcétera. ¿cómo valorar las decisiones que el Gobierno ha tomado en la cuestión económica para paliar estas necesidades?

Las decisiones del gobierno han sido en función del plan de gobierno que no ganó las elecciones. Quienes no ganaron la presidencia hoy gobiernan a través de quién renunció tácitamente a gobernar y sobre todo a liderar políticamente el país. La economía ha sido dirigida para favorecer al sistema bancario, que no es un sector productivo, es un sector especulativo. Ha establecido además alianzas no con el sector agregador de valor a la economía, como el industrial o el agrícola, sino con el comercio que tampoco es productivo. Se ha pagado los bonos de deuda por sobre la emergencia humanitaria que nos afecta. Han sido tres años, que con la pandemia han tenido su punto culminante en un 2020 en que el Ecuador está destrozado.

3. Durante la crisis de la pandemia, se han visto imágenes muy duras. Entre ellas, se encuentran las calles de Ecuador llenas de cadáveres, cajas de cartón proporcionadas por el gobierno de Lenin Moreno para enterrar a los muertos pobres. ¿Ha hecho el gobierno una mala gestión? ¿Son estas las consecuencias de las políticas neoliberales que el Gobierno ha impuesto los últimos 3 años? (desmantelamiento del Estado, del sistema de salud, el fin del convenio sanitario con Cuba)

Evidentemente el desmantelamiento del Estado, incluyendo el sector salud, por parte del gobierno de Moreno, con la ayuda de las empresas de comunicación que posicionaron la idea de un Estado supuestamente obeso, facilitó en gran medida que la pandemia no sea enfrentada de manera adecuada. La improvisación y la incompetencia, manifiesta de los funcionarios de este gobierno, llevan a la duda de si se trata de una estrategia en sí misma, la inacción y omisión de medidas adecuadas, para justificar la privatización culpando a lo público, o simplemente es el abandono de un Estado por parte de un gobierno que tiene puesta su preocupación en otra parte.

4. En las últimas semanas, parece que en Ecuador la corrupción ha golpeado con más fuerza que la propia pandemia. Los casos se han dado en hospitales, ministerios, alcaldías, prefecturas… En la mayoría de los casos, la justicia mira para otro lado o llega tarde. ¿Cuál es el origen de esta corrupción? ¿y cuál es su solución?

La corrupción tiene un origen estructural que es el sistema capitalista en que la acumulación de bienes es lo mandatorio, pero además tiene su origen en la falta de educación de las personas en derechos y valores. La corrupción tiene que ver con no importar el otro o la otra sino el propio bienestar, lo que se traduce en el no cuidado de lo público. Lo público se convierte en territorio de nadie, en bienes de nadie, y no se lo mira como los recursos de todos, los recursos que a todos nos beneficia.

5. ¿Existe una estrategia dirigida contra los movimientos y líderes progresistas por Estados Unidos? ¿Cómo se explica sino que en Ecuador hayan ilegalizado un partido político que pudo presentarse a las elecciones locales y fue encima la formación que más apoyo en votos recibió en aquella zona?

Los EEUU, o mejor quienes detentan el poder económico y político de ese país, siempre han estado atentos a lo que sucede en América Latina. Por más de dos décadas los gobiernos de corte progresista estuvieron al mando e hicieron retroceder a una buena parte de estos poderes, ahora vemos la respuesta. Los partidos de derecha, incluso de tendencia fascista desplegaron estrategias a través por ejemplo de los medios de comunicación, para vender temas como la corrupción en la izquierda. La cooptación de los sistemas judiciales para perseguir a los políticos de izquierda, no olvidemos que en ese sentido los EEUU tiene una larga tradición de “ayuda” al sector de justicia, por medio de organizaciones no gubernamentales que reciben aporte de USAID. Y así tenemos muchas herramientas utilizadas que dan apariencia de novedad a la vieja e histórica intervención de los EEUU en nuestros países.