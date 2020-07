Examen especial al sistema de verificación de firmas del CNE, sin firmas

La Contraloría en jaque.

Determinantes. Así fueron las declaraciones del abogado de la Contraloría General del Estado quien reconoció que ese organismo no posee las 17.916 firmas que supuestamente tienen irregularidades y por las que pretenden eliminar al Movimiento Fuerza Compromiso Social del registro electoral.

La Contraloría emitió un examen especial al sistema de verificación de firmas del CNE. En él, determinó que este organismo cometió errores y había permitido que cuatro organizaciones políticas (entre ellas Compromiso Social) sean inscritas y participen en las elecciones a pesar de que, supuestamente, no cumplían el requisito de tener las firmas del 1,5% del padrón electoral.

No obstante, este martes en la audiencia oral de prueba y alegatos como parte de la denuncia que impulsa el movimiento Fuerza Compromiso Social contra Pablo Celi, titular de la Contraloría, por arrogación de funciones e intromisión en las elecciones del 7 de febrero del 2021, los abogados de la Contraloría, en representación de Celi quien no acudió a la audiencia en su contra, en sus alegatos confirmaron que la institución de control no poseía dichas firmas.

¿Dónde están las 17 mil firmas irregulares con las que se pretende proscribir al Movimiento Fuerza Compromiso Social? Es una pregunta que las autoridades de Contraloría aún no han respondido.

La audiencia se efectuó en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y es parte del trámite de la causa interpuesta por Vanessa Freire, representante del movimiento, quien además ha solicitado la destitución del contralor Pablo Celi por su interferencia en el proceso electoral.

El miércoles 29 de junio, es decir, en los próximos 15 días, el juez de la causa, Fernando Muñoz, deberá emitir el proyecto de sentencia para decisión del Pleno del TCE. De acuerdo al Código de la Democracia, la interferencia en la Función Electoral es una “infracción muy grave”, que se puede sancionar con la destitución del funcionario. El TCE deberá analizar si el Contralor, a través del examen especial, cometió esta infracción y debe ser sancionado.

Santiago Ayala 18 años de Comunicador Social, en diversos ámbitos. Político, Cultural, Deportivo, Institucional y Empresarial. Coberturas Nacionales e Internacionales. Visitas diplomáticas, Giras presidenciales, Cumbres Iberoaméricanas, Celac, Encuentros y Conferencias de la Cepal, Ferias Internacionales del Libro. Eliminatorias Mundialistas, Clasificaciones a Mundiales de Fútbol, Copa Libertadores. Entrevistador de distinguidos ministros, deportistas, artistas y líderes regionales. Ha realizado consultorías y se ha desempeñado también como catedrático universitario.