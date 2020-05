Expresidente Correa: “Hasta las canastas navideñas de Odebrecht las mandé a devolver”

La prensa ecuatoriana junto al Gobierno de Lenín Moreno ha hecho que los ecuatorianos piensen al revés, y ahora Ecuador está sintiendo los efectos. Así lo advirtió el expresidente Correa en una entrevista con una televisora de El Oro, a la que le dijo que lo acusan de corrupto pero que cuando llegó a la presidencia hasta las canastas navideñas de Odebrecht las mandó a devolver.

“En mi vida me ha interesado el dinero“, declaró el exmandatario al describir que las canastas navideñas de la petrolera llegaban en baúles enormes con productos carísimos como caviar, botellas de whisky Jhonnie Azul. “Ahora somos nosotros los corruptos y la referencia y los que dan clases de buenas costumbres son Moreno, Abdalá Bucaram, Fernando Balda, Galo Lara y Fidel Egas ¡Qué estamos locos!“, expresó Rafael Correa.

>>Enrique Santiago: “La condena a Rafael Correa es una vulgar operación política”<<

Después de tres años que no han encontrado la plata que supuestamente había recibido de Odebrecht, el expresidente declaró que él pudo ser millonario legalmente solo con los regalos presidenciales que recibió cuando estuvo en Carondelet. “Tendría USD 2 millones y medio legales. Para mí eso sería inmoral pero era legal” expuso Correa, y agregó que lo dejó todo en el Palacio Presidencial y que “ojalá no se hayan robado hasta eso“.

Al referirse a sus discrepancias con su hermano, dijo que desde que a Fabricio Correa “le paré el carro y le quité todos esos contratos ilegales que hizo a mis espaldas, tuvo palestra en todos los medios de comunicación“, y que eso le entristece.

Recordó que en EEUU pasó lo mismo con el hermano del Presidente Bill Clinton pero la prensa nunca entrevistó al hermano. Se animó a decir que a Fabricio no hay que hacerle mucho caso, y que siempre tuvo discrepancias con él porque no pagaba a sus empleados, ‘tercerizaba‘, tenía doble contabilidad, no pagaba impuestos.

>>Esther Cuesta: “La izquierda de Ecuador ganará las próximas elecciones”<<

Para el líder de la Revolución Ciudadana hay muchas acusaciones sin fundamento y se preguntó ¿dónde está la plata que han robado de los altos cuadros de su movimiento político? Antes de acusar a la Fiscal Diana Salazar de ser una “perfecta corrupta” puesta ahí por el otrora constitucionalista, Julio César Trujillo, para perseguir al correísmo.

Una de las tareas pendientes de la fiscal Salazar es investigar la cuenta 100-4-1071378 de INA INVESTMENT en el Balboa Bank de Panamá, conocida antes del escándalo del Arroz Verde. Frente a esto, Correa indicó que la Fiscalía está solapando a los verdaderos corruptos.

elestado.net no tiene por qué compartir la totalidad del contenido de los artículos que se publican en su sección de opinión.

Santiago Ayala 18 años de Comunicador Social, en diversos ámbitos. Político, Cultural, Deportivo, Institucional y Empresarial. Coberturas Nacionales e Internacionales. Visitas diplomáticas, Giras presidenciales, Cumbres Iberoaméricanas, Celac, Encuentros y Conferencias de la Cepal, Ferias Internacionales del Libro. Eliminatorias Mundialistas, Clasificaciones a Mundiales de Fútbol, Copa Libertadores. Entrevistador de distinguidos ministros, deportistas, artistas y líderes regionales. Ha realizado consultorías y se ha desempeñado también como catedrático universitario.