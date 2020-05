EstadoFrikiNet ¡Feliz Día Internacional del Orgullo Friki!

Con una gnasher en la mano izquierda, una espada de acero en la derecha y el legado de Alec Mason latiendo en mi pecho, quiero explicar por qué un medio de comunicación dedicado a la política, como lo es elestado.net, se ha vestido como un uruk-hai invitado a una ordalía organizada por Annatar.

Solemos hablar de política y sociedad. Lo hacemos mediante noticias con lenguaje neutral y contenido alternativo, con análisis de datos objetivos y argumentos didácticos, con comparaciones mediáticas y entrevistas en vídeo. Muy lejos de las coordenadas del rico frikismo que saborea con fruición el albor de la explosión de una bomba nuclear en la Appalachia de 2077.

La decisión que hemos tomado para celebrar este día ha sido de calado. Hemos rediseñado nuestro logo con motivos frikis, vamos a realizar un tuitazo a las cinco de la tarde hora española con el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro equipo y colaboradores y, sobre todo, hoy no vamos a publicar nada que no sea friki.

La cuestión es que nuestra media de edad se encuentra por debajo de los 30 años, por lo que nos hemos educado en un mundo en el que los videojuegos, los “dibujos animados”, los “tebeos”, las series y las películas de superhéroes y ciencia ficción no son solo cosa de niños. Lo llevamos tatuado con orgullo en nuestros corazones: somos frikis.

Pero no solo nosotros, la idea de este propio medio de comunicación, como ya he explicado alguna vez, nació jugando a Horda en Gears Of War 3 y se desarrolló en la de Gears Of War 4, justo cuando terminamos de matar a un brumak (me niego a llamarlo swarmak solo por tener restos petrificados de osmio por el cuerpo) en la capital oleada 50. Fue en Inconcebible y con Ironman activado, en el mapa Fundición.

No concebimos el periodismo como nuestros mayores. Para nosotros los límites se difuminan, los patrones impuestos los hemos roto, porque nuestra vocación es la interpelación de la mayoría de la sociedad, para consolidar unas ideas-fuerza que nunca llegarán si dividimos a la sociedad en base a una cuestión que no responda a la dialéctica materialista.

Por lo tanto, ponernos la máscara de Deadpool y hablar sobre Chiriro, Rol, The Walking Dead, The Witcher… Es natural para nosotros, porque forma parte de nuestras vidas, porque entendemos que la responsabilidad es el eje vertebrador, pero sin concebirla como una perpetua seriedad gris que aburre a gran parte de la ciudadanía que debe ser parte del cambio que necesitamos.

Hoy dejamos que la magia y la fantasía entren en elestado.net. ¡Que nadie se asuste si sale algún goblin de la pantalla! Aspharr de la Divina Varrfarrinn está por aquí. ¿No has entendido todas las referencias? Búscalas en Google sabiendo que no eres tan friki como pensabas.

Si es la primera vez que llegas a elestado.net, ¡bienvenido! ¡Bienvenida! Te trataremos como el Pelotón Delta a Bejamin Carmine en el hospital militar de Jacinto.

Si ya nos conocías sabrás que somos el Dark Arisen que acabó con el Ur-Dragon.

Si estás leyendo esto con unos dados en la mano… eres Squall y nosotros el Jardín de Balamb. A no ser que sean los dados con los que juegas con tu abuela al parchís, entonces eres Frank Gallagher y nosotros Fiona, Lip, Ian, Debbie, Carl y Liam.

Hasta que volvamos a vernos.

Gonzalo Sánchez gonzalosm@elestado.net Convencido de que la construcción de hegemonía mediática en positivo, e independiente, es la clave para la construcción de la alternativa política. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

- El libro negro del bipartidismo (Editorial Mandala, 2018). ¡Muchas gracias por leer ElEstado.Net!