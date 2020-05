EstadoFrikiNet Javier Avelino: “elijo el cosplay tras una prueba de maquillaje, no por la afinidad con el personaje”

Javier Avelino es un cosplayer que vive en Ecuador. Tiene 29 años. En esta entrevista nos cuenta todo lo relacionado a su experiencia en el mundo del cosplay. En el Día Internacional del Orgullo Friki, se debe señalar que un cosplayer es una persona que elabora los trajes de personajes de videojuegos, series y películas.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del cosplay y cuántos años llevas practicándolo?

Me inicié hace 6 años, empecé a hacerlo por pasatiempo, y sobre todo para disfrazar a mis hijos. De pequeño siempre quise vestirme o tener una armadura como las que salían en la televisión cuando veía dibujos animados. En ese tiempo aún no sabía que eso era anime.

¿Cuál fue el primer Cosplay que hiciste?

Mi primer Cosplay fue de Seiya del anime Caballeros del Zodiaco, aunque sólo era con una camiseta roja y un jean azul. Pero el primer Cosplay bien hecho y con detalles fue el de Damian Wayne “Robin“.

¿Cuál es tu cosplay preferido o favorito?

Cosplay favorito… es una pregunta difícil, pues muchos me gustan, pero diría que el que me hizo relativamente conocido fue el de Androide #17 del anime Dragon ball Z.

¿Cuántos trajes tienes aproximadamente, y en caso de tener muchos, cómo los guardas u organizas?

Contando entre cosplays bien hechos y otros improvisados, más de 20 seguramente. Si es un cosplay único como un Spider-Man, o Loky de Avengers, tienen su propio armador en el armario, pero si son cosplays en los que empleo más piezas de ropa, pues los tengo guardados en una cajonera. Los accesorios sí están en un cartón y otros expuestos en la sala de mi casa.

¿Realizas tu mismo tus Cosplay o los compras o los haces con amigos?

Claro, yo confecciono y coso los trajes, a menos que sea algo sublimado, eso sí es comprado, e incluso accesorios como cascos yo mismo los hago con la supervisión de varios amigos vía mensajes, por los que me suelen aconsejar ya que ellos se dedican a eso.

¿Has ganado algunos concursos de Cosplay?

En Machala gané un concurso. En Guayaquil quedé en segundo lugar, al igual que en Portoviejo… Y he sido juez en Santo Domingo y Manta. He perdido concursos contra chicas, que está de más decir por qué, aunque tampoco me molesta, ya que es sólo una manera de desarrollar lo que preparas por mucho tiempo.

¿Has hecho amigos gracias a ser un cosplayer?

¿Amigos? Sí, muchos amigos cosplayers he conseguido gracias a esto, y de varias provincias del Ecuador.

¿Sigues a algún cosplayer a quien admires?

Sí sigo a algunos cosplayers, pero de admirarlos no tanto, sólo me gusta lo que hacen, ya que todos somos iguales creo yo.

¿Recomendarías a otros jóvenes el cosplay?

Lo recomendaría siempre y cuando les guste, porque no es sencillo hacer un cosplay, tanto en fabricación y actuación en el caso de querer participar.

¿Cómo eliges el Cosplay que vas a realizar?

Muchos lo eligen por afinidad, yo primero hago una prueba de maquillaje. Si veo que me queda bien, hago el traje, sino, sigo buscando otros personajes, porque hay veces que uno quiere ser tal personaje, pero su rostro se asemeja más un niño, entonces no le queda a una persona con rasgos marcados de adulto.

¿Utilizas el diseño original o haces un estilo propio?

Los cosplays deben ser diseño original, cuando haces tu propia versión se les llama fan art, fan cosplay, o simplemente versiones de tal personaje, pero esos están dentro de lo random.

¿Al hacer cosplay, interpretas al personaje?

Obviamente se debe hacer una caracterización al posar en fotos, grabar vídeos, o saludar a la gente que se te acerca, porque si no eres una persona disfrazada y no un cosplayer.

¿Tienes alguna anécdota graciosa o buena sobre los cosplays que hiciste?

Como me dedico a hacer trajes para otras personas, mis proyectos propios se retrasan, y en una ocasión realicé el traje de Flash para mí en tan sólo 48 horas. Sí, 48 horas seguidas, ¿qué loco no?

¿Te identificas con algún personaje en particular cuando haces de cosplayer?

Identificarme… creo que no, no podría decir un personaje, porque quizá ese personaje tiene algo que me identifica pero a la vez cosas que yo no haría.

¿Has sufrido discriminación o críticas por ser cosplayer?

Sí, obviamente, pero no presto atención porque sé que siempre habrá gente más guapa, con más experiencia y con rasgos más finos,, adecuados para algunos personajes que he hecho, pero eso en vez de desanimarme, me inspira a mejorar.

Ver cómo se maquillan, cómo hicieron el acabado, qué tela usaron, entre muchas cosas más. Y si alguien me dice que no debería hacer cosplay porque no me queda bien, simplemente le digo «sí sí, gracias ya te vi, siga con su vida». Lo que hacen muchos es criticar y no dar una base a su crítica.

Diferente sería si me dijeran las cosas de otra forma. Por ejemplo “no te queda el personaje porque tiene esto y esto, podrías mejorar aquí o acá, o podrías hacer de este otro modo, creo que te quedaría muy bien”. Críticas con argumentos son las que recibo con mucha alegría de la gente y de parte de muchos de mis amigos.

Fabricio Eras Bustamante Ecuatoriano, Psicólogo Clínico por la Universidad de Machala, con estudios en geopolítica y periodismo digital. Apasionado por la lectura y la escritura. Escribo poesía, microcuentos y artículos de política nacional el internacional.

Estoy convencido que la mejor política es aquella que está en función del bienestar de toda la familia humana.