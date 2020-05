La ciega perdió su balanza

La Justicia

Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Esta es una de las definiciones de Derecho que aprendíamos en la facultad al estudiar Derecho Romano, “Ius est ars boni et aequi”, y por consiguiente la definición de Justicia devenía de la aplicación del derecho “Iustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi” (Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho).

En la actualidad al parecer ya ni los abogados ni los jueces parece que tengan presente ni el arte ni la voluntad que practicaron los romanos, y que nos dejaron como un legado.

Lo que para ellos era una herramienta para solucionar divergencias, que servía para el reconocimiento de un derecho y no para asignar nuevos derechos, proponiendo soluciones justas, reparando así las vulneraciones de derecho provocadas por actos de injusticia, para los otros es un arma con la que oprimir a los que se encuentran en posiciones débiles.

Hoy en día, la justicia administrada por poderes fácticos se ha convertido en un arma de persecución y venganza, por la que, valiéndose no solo de la Ley sino también de las teorías y la filosofía del derecho retorciéndolas a su antojo, se inventan delitos donde no los hay.

Se corrompen testigos, peritos, jueces y fiscales con el único objetivo político de perjudicar, infamar, sentenciar e inhabilitar.

La justicia hoy día ya no se decide en un tribunal o juzgado, hoy aquella antigua herramienta romana se ha reducido a una vulgar opinión mediatizada que dirigen los grandes intereses capitalistas. En contra de quienes cortaron la evasión fiscal, la explotación laboral, la fuga de capitales, la inmisericorde y desigual carga de intereses por créditos, los contratos leoninos.

Es por eso que hoy en día los procesos judiciales ya no los manejan abogados, sino periodistas que por sus odios y revanchas personales se venden. Son ellos quienes desde el inicio manejan los procesos, presentando, notificando, tramitando y pronunciando sentencias en Twitter y Facebook.

Estas bombas mediáticas que presentan grandes farsas, por su propia constitución, han ido cayendo y caerán las demás, puesto que la perversidad de sus creadores es superada solo por su propia ineptitud, por lo que sus afirmaciones se desvirtúan a medida que sus discursos y declaraciones dejan ver que, si acaso el cirujano ha logrado cambiar su fisonomía, no ha sido posible sin embargo ocultar los rebuznos que los delatan.

Lawfare en Suramérica

Han enjuiciado a Lula, Cristina, Rafael, Jorge, y tantos más cuyo único delito ha sido encuadrar el Estado y sus instituciones al servicio del pueblo. Eso ha sido lo que incomodó a la vieja partidocracia, la banca chulquera, al empresauriado explotador y a la ruin prensa corrupta que se pone de alfombra.

En brasil cayó la farsa de “Lava Jato“. El indigno Juez Moro ya no está y Lula es libre. Igual cosa está pasando en Argentina con Cristina, la verdad va surgiendo en medio de la enmarañada trama de mentiras, y la justicia comienza a darse un baño de verdad.

En Ecuador, mantienen ilegalmente en prisión a Jorge Glas, legítimo Vicepresidente Constitucional de la República, y burdamente han sentenciado a Rafael Correa, dizque por instigación, un delito del que no fue inicialmente acusado.

Pero de su defensa se encargarán sus abogados, actualmente ya se han presentado los recursos correspondientes contra la sentencia, la cual no quedará ejecutoriada hasta que se resuelva el último de los recursos que el derecho ecuatoriano garantiza: la aclaración de la oscura sentencia, la nulidad, la apelación, la casación y el recurso extraordinario. Veremos si con todo eso, la maquinaria estatal logra una sentencia en firme para antes de la inscripción de candidatos para las elecciones de 2021.

Corrupción en Ecuador

El Gobierno de Lenín Moreno está, por lo pronto, “maquillando” las cifras de contagiados y muertos por COVID-19, avalando los despidos en masa de funcionarios públicos, y trabajadores de la empresa privada, sin indemnización. Cubriendo los actos de corrupción de sus funcionarios en el Ministerio de Salud en los hospitales del Instituto de Seguridad Social, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Energía y Minas, en las empresas públicas de energía eléctrica, en los contratos de publicidad.

El más sonado, en el que el mismo Moreno está involucrado, es el denominado caso INAPAPERS. Ninguno de estos está en investigación por parte de la fiscalía, demostración clara de que Lady Diana es obediente y obsecuente en agradecimiento al nombramiento que le regalaron.

Moreno mismo ha dejado de ser el Presidente, siendo relegado. De vez en cuando aparece en calidad de segundón, pues al parecer la presidencia la ejerce ahora un colectivo de ineptos y sinvergüenzas liderados por Romo, Granda, Roldán y Michelena.

No pongo en esta lista a fOtto porque él mismo ha dicho que no es político ni busca elección alguna, ya sabemos que ni siquiera es vicepresidente, lo cierto es que los celos del colectivo lo obligaron a bajar el perfil, y ya no aparece en los medios ni en las redes sociales.

Hay quienes afirman que ya es inminente su renuncia, pues el propio Lenín Moreno lo ha “banqueado”. Incluso los funcionarios de confianza de Sonnenholzner han sido destituidos y reemplazados por otros.

El arte de la traición y la venganza reemplazan al de lo bueno y equitativo, y la voluntad perpetua de reconocer a cada uno su derecho ha sido truncada por la voluntad permanente de perseguir a los líderes que devolvieron la autoestima, y los derechos de acceso a servicios de calidad al pueblo. El único capaz de salvarse a sí mismo aunque esté ahora confinado.

elestado.net no tiene por qué compartir la totalidad del contenido de los artículos que se publican en su sección de opinión.