“Madrid es la localidad con más incidentes de odio contra la comunidad LGTBIQ”

Luis Rodríguez es el presidente del Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE), una asociación sin ánimo de lucro que se constituye como defensora de los Derechos Humanos de inmigrantes trans, homosexuales, bisexuales, prostitutas.

Hemos querido hablar con él para saber cuál es la situación social y política de este colectivo, y conocer el impacto que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha tenido sobre él.

¿Cuál es la situación del colectivo LGTBIQ antes de la pandemia y en la actualidad?

La situación es igual. En 2019 se registraron 345 incidentes de odio, un 7,5% más que el año anterior entre agresiones físicas y verbales.

La edad de las víctimas se sitúa entre los 20 o 30 años, y de estas 345 agresiones solo se realizaron 101 denuncias ante la policía. El resto, por el estigma social no se denunció. La discriminación en discotecas, hostales y pisos para alquilar para nuestras compañeras es un hecho habitual y optan por expulsarlas.

La pandemia en el seno del hogar es dura porque hay víctimas, menores de edad a los que sus propios parientes les niegan sus derechos elementales. Madrid es la localidad con más incidentes de odio.

La pandemia en ciertos países de Latinoamérica ha llevado a algunos gobiernos a decretar que las mujeres circularan tres días por semana, en base al número de cédula. Ante esa circunstancia, como es lógico, nuestras compañeras salen y hay abuso de poder contra ellas. Incrementando la transfobia.

Les obligan a hacer ejercicio físico o a decir en voz alta sus nombres de varón. Humillándolas pues no se sienten en esa condición.

La pandemia afecta muchísimo al colectivo dado que muchos ejercen el trabajo sexual, y se vive el día a día. No hay para para pagar los alquileres, para los alimentos de sus hijos. No hay para pagar los hostales, y a muchas compañeras que trabajan en clubes de alterne las han echado sin tener sitio para vivir y no tienen ingresos ni prestaciones de ningún tipo, ya que sus derechos no se les quieren reconocer.

Exijimos que se reconozcan ya que se han de respetar los Derechos Humanos. La pandemia afecta a nuestro colectivo ya que muchas compañeras están en estado de vulnerabilidad con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, etc

Sin olvidar a los compañeros y refugiados que viven en albergues abarrotados, siendo un posible foco de contagio de la infección COVID-19. Conviven mal alimentados. Ciertas asociaciones están dando comidas caducadas y os están utilizando para sus intereses, desde CEDE rechazamos estas violaciones a nuestros derechos.

¿Existe discriminación política?

Yo creo que sí. Con la excusa de que el coronavirus va a generar una crisis profunda, creemos que los políticos piensan que hay cosas más importantes que atender, y volverán a dejarnos de lado.

¿Cómo les trata el gobierno progresista?

Fatal dado que es un gobierno “feminista” que dice luchar por la igualdad de derechos, y dentro de nuestro colectivo hay feministas ProDerechos que son Putas Feministas, y desde el gobierno con ese “feminismo abolicionista ” arremeten contra nuestras compañeras.

¿Hay muchos miembros de los colectivos que ejercen la prostitución?

Si muchas y muchos con grados académicos y sin grados académicos, con estudios superiores o sin ellos: por falta de oportunidades, por que muchos están pagando sus estudios, otras por que les gusta el trabajo sexual y otras por diversas circunstancias.

¿En qué situación quedan ahora?

Igual o peor ya que llevamos en nuestra espalda un doble estigma, primero por ser migrantes y luego por trans, homo, bisex, puta etc. Por culpa del COVID-19 muchos sin trabajo, sin prestaciones y sin ingresos.

¿Cuáles son las reinvindicaciones que plantean en la actualidad?

Inserción laboral.

Derechos laborales.

Prestación económica a personas mayores en estado de vulnerabilidad y enfermedades crónicas.

Asistencia sicológica.

Que las trabajadoras del sexo ejerzan su trabajo en lugares donde no molesten y no sean molestadas por nadie, y no queremos el modelo regulacionista.

Y para el gobierno de Ecuador que prometió al colectivo el cambio de nombre y de género tanto en pasaporte como cédula de identidad y no han hecho nada, alegando que es por logística que no lo hacen.

¿Hay comunidades autónomas que tienen diferentes trato hacia vuestros miembros?

Pues sí por supuesto que hay diferentes tratos. Por ejemplo en Madrid tenemos una ley LGTBIQ y una ley trans pero no se han desarrollado.

¿VOX es una amenaza?

Siempre que exista VOX será un problema para nuestro colectivo porque nos discrimina, usa el patriarcado unido al sentimiento nacional.

¿Les ha recibido la nueva vicepresidenta?

No. cuando pase todo esto del confinamiento, que lo tratamos de llevar de la mejor manera, lo vamos a solicitar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...