Más de 100 personalidades de Latinoamérica y Europa rechazan Golpe Electoral en Ecuador

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex presidente de Honduras, Zelaya, el ex presidente de Paraguay, la ex Senadora Piedad Córdoba, Pablo Allende, nieto de Salvador Allende, el intelectual Atilio Borón destacan entre las más de 100 personalidades que firmaron un documento contra los intentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por bloquear la participación de Rafael Correa en las elecciones del 2021.

Los firmantes han declarado que “la ilegal y antidemocrática decisión del CNE obedece también a la enorme presión que se ha ejercido contra este organismo de parte del gobierno de Lenín Moreno y de otras instituciones del Estado ecuatoriano, lo que se constituye entonces en un acto de persecución y hostigamiento político.”

La declaración señala también que ”Estando en pleno período electoral, exhortamos a que se respete el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano y los principios básicos de la democracia, entre ellos el derecho a la participación política de las organizaciones políticas y, en particular, el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir libremente a sus representantes, sin exclusiones de ninguna naturaleza.”

Los organizadores de esta iniciativa prevén darle continuidad a esta denuncia internacional, en la que también figuran Alberto Rodríguez Saa, gobernador de la provincia de San Luis; Ricardo Patiño, ex Canciller del Ecuador; Yeidkol Polevnsky, Secretaria general del CEN de MORENA. México; Stella Calloni, periodista y politóloga; Gerardo Pisarello, Diputado. Secretario Primero del Parlamento Español; Ortega, Saúl. Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Claudio Lozano, Director del Banco Nación de la Argentina.

En el documento se destaca que la Asamblea Nacional de Ecuador intentó reactivar un juicio político contra la presidenta del CNE, lo que contó con la expresa y pública presión de la ministra de Gobierno.

La Fiscalía General del Estado reactivó una denuncia de febrero pasado, por supuesto tráfico de influencias contra dos vocales del CNE, presentada por miembros de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se expone que la ministra de Gobierno manifestó en varias entrevistas que no han aprobado ni aprobarán el presupuesto del CNE hasta que “no se pongan de acuerdo” con el método que se usará para las elecciones, los temas informáticos.

El presidente del partido Juntos Podemos denunció que un vocal del CNE lo llamó para que apoye la postergación del plazo de inscripción de candidaturas “porque si no, los jueces no iban a alcanzar a juzgarlo en sentencia firme al señor Rafael Correa” a efectos de impedir su participación en las elecciones.

Y, por último, el comunicado recuerda que el 19 de junio, la Contraloría General del Estado expidió dos resoluciones en las que: 1) pide al CNE que deje sin efecto la inscripción del movimiento político Fuerza Compromiso Social, y 2) dispone la destitución de tres vocales del CNE, organismo que ratificó -por octava ocasión desde el año 2016- la vigencia de la personería jurídica de dicho movimiento.

Así, estas 100 personalidades consideran que “es injustificable que desde el poder Ejecutivo se pretendan imponer condiciones para otorgar el presupuesto del CNE que le permita garantizar el proceso electoral” y advierte que “es censurable que la Contraloría del Estado emita resoluciones de esta naturaleza, pues evidencia no solo el afán de proscribir a una tendencia política, sino también una injerencia de otra función del Estado sobre la electoral, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y el Código de la Democracia de la República del Ecuador”.

Así se exhorta a que se respete el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano y los principios básicos de la democracia.

