“MASHI”, el latido ciudadano de Daniel Devita por Rafael Correa

El “Rapero del Pueblo“, y colaborador de elestado.net, Daniel Devita, ha realizado una canción bautizada como “MASHI” sobre el expresidente de Ecuador Rafael Correa. He tenido el honor, y el orgullo, de ser el primero que ha escuchado el tema, para lanzarlo en exclusiva por decisión del propio autor.

Daniel es un querido amigo, estimado compañero y admirado ciudadano que llegó a elestado.net para cambiarlo todo. Su música nos ha inspirado, nos ha conmovido, nos ha hecho bailar y nos ha guiado. Allá están, respectivamente, Venezuela, Pasapalabra, Colombia y Quédate en casa.

De él siempre me ha asombrado que todo lo hace rápido, y extremadamente bien. A veces bromeo con la gente del equipo, expresando que con un tornillo, un ladrillo y un vaso podría hacer un temazo más que añadir a la excelsa lista de canciones que posee.

Ahora a ellas se le añade una más “MASHI“, en referencia a uno de los máximos líderes de la izquierda mundial, el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Al escucharla, siento que todas las percepciones nombradas en párrafos anteriores, culminan en esta.

Será porque en este medio de comunicación sentimos predilección por Ecuador, porque conocemos la traición y la injusta persecución que se perpetra contra el carismático dirigente revolucionario. Pero en las más de quince veces que he escuchado el tema, por puro placer, me he inspirado, me he conmovido, he bailado y he visto claro cuál es el camino a seguir para todos aquellos que nos oponemos al neoliberalismo.

¿Cómo no inspirarse con Ecuador en alto que la garganta grita/Que la ultima página del libro no esta escrita/Los traidores pagan, Dios a los tibios vomita/El pueblo es soberano/ y la patria te necesita?

¿Cómo no conmoverse al oír Tuvo el nombre de su padre y el cariño como Norma/Dificultades que cuando tocan transforman./Obstáculos conforman un temple regio/Entregas de comida, luego del colegio

El dolor no tarda, arde pasar la barda/la vida le arrebata a su hermana Bernarda?

Me resulta imposible no bailar siguiendo el flow de la canción, que supone un alma cálida para las letras, y un ritmo tajante para la convicción con la que Devita agita las conciencias cuando expresa que, El río esta revuelto, mueren de ira/Jamás esa verdad cayó ante la burda mentira/Mashi compañero, conductor/Acá está el pueblo, usted comande/Tu victoria será la de Ecuador/La victoria de Ecuador será la de La Patria Grande.

Gracias, Dani.

Gonzalo Sánchez gonzalosm@elestado.net Soy el director de ElEstado.Net. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

Gerard Ticó Guiu, siempre en el recuerdo. Descansa En Paz hermano.