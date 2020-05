Con sabor a mate en México: mano a mano entre Rubén Luengas y Daniel Devita

En la última emisión de En Contacto, programa que se emite a diario a través del canal de Youtube del reconocido periodista mexicano Rubén Luengas, se dio un interesante mano a mano entre el periodista y el rapero argentino Daniel Devita.

El artista conocido en el país azteca por su hit “Obrador“, canción sobre el actual mandatario Andrés Manuel Lopez Obrador, se despachó con una versión del tema en vivo y a capela, luego de presentar el videoclip Pasapalabra.

Al ser consultado sobre su activismo y la relación con su trabajo musical, el rapero aseguró que en los últimos años el arte y la presencia en la calle fueron de la mano, y se transformaron en un mismo espacio. Citando los ejemplos del multitudinario evento La Patria No Se Rinde donde se presentó ante medio millón de personas en repudio al FMI, la apertura del Encuentro con Roger Waters en Buenos Aires, y la resistencia a los desalojos impulsados por el gobierno del expresidente Mauricio Macri a organismos de derechos humanos.

El conductor y analista internacional Luengas, confesó su devoción por la yerba mate argentina y el rapero prometió llevarle un paquete de la misma en su inminente desembarco en México cuando culmine la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

También hubo lugar para las preguntas de la audiencia. Al ser consultado Devita por cómo catalogaría su estilo musical, si eran canciones de protesta o canciones de contenido social, el argentino respondió, “yo hago música de propuesta, porque no solo me quejo sino que digo lo que me parece que es lo correcto“.