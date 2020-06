¡No puedo respirar!

He de decir, que aún marcando mis grandes diferencias con la mayoría de la izquierda yankee, ver una rebelión en un Estado federal del norte de EEUU, en su propia capital, me pone la piel de gallina. Ya no solo en un estado porque Nueva York, Texas, Los Angeles, y la ciudad que acoge a la propia Casa Blanca están siendo testigos de las enormes revueltas antirracistas que ha causado el asesinato del ciudadano negro a manos de la policía.