Normalidades [Microcuentos]

I. Olvido

Se puso su mejor ropa, se echó las últimas gotas de perfume que tenía, llevó las flores y los chocolates que pidió a domicilio. Salió de su casa con tanto entusiasmo…pero se le olvidó la mascarilla.

II. Reencuentro

─Han pasado dos meses, ya sabes que no podía venir a verte. Comprendo el enojo que debes de sentir, no sabes cuánto me duele todo lo que pasó, yo lo…

─Disculpe señorita ─la interrumpió un señor─ en 5 minutos el cementerio cerrará sus puertas.

III. Receso

─ El próximo lunes empiezas clases on line Juanito

─Sí mamá, ya lo sé…y por cierto, ¿sabes si van a dar receso para ir a jugar como lo hacían antes?

─…

IV. Trabajo

─Viste mi amor, según las noticias de hoy, el gobierno ya permite salir a trabajar.

─¡Mmm!, lo único malo es que me despidieron ayer.

V. Distanciamiento social

─ ¿Y Cómo vas con eso del distanciamiento social, lo estás haciendo?

─Sí sí, tanto bien me va que acabo de irme de la casa.

Fabricio Eras Bustamante Ecuatoriano, Psicólogo Clínico por la Universidad de Machala, con estudios en geopolítica y periodismo digital. Apasionado por la lectura y la escritura. Escribo poesía, microcuentos y artículos de política nacional el internacional.

Estoy convencido que la mejor política es aquella que está en función del bienestar de toda la familia humana.