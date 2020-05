Post COVID-19: ¿Todo terminará en la transnacionalización del Estado? (II)

Internacionalista con la filosofía de aportar ideas para la construcción de un mundo donde el socialismo no sea una utopía si no una realidad tangible.

Donde el clasismo o el racismo no exista y en su lugar prevalezca la igualdad, la equidad, la libertad y el Amor.

"Para que crezca la conciencia. Debe continuar dándose, incrementándose la batalla de las ideas". HUGO RAFAEL CHAVÉZ FRÍAS.

°THUG°

El significado de la vida se encuentra en esas siglas. NO MÁS ODIO