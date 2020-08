Proceso judicial amañado contra Correa advierte Partido Español

No a la sentencia contra el ex presidente Rafael Correa en el mal llamado Caso Sobornos y ¡basta de persecución política! expresó el Partido Comunista de España (PCE) antes de advertir que diferentes pruebas denunciadas por algunos jueces demostrarían que el proceso ha sido amañado con la intención de impedir que Correa pueda presentarse a las elecciones.

“Esta persecución política contra Correa habría sido orquestada por una red de corrupción que involucraría, puntualmente, al Juez Iván Xavier León Rodríguez y a la secretaria de la Fiscalía General Martha Cecilia Caiza Cando. Existirían pruebas que demostrarían que ambos habrían intercambiado correos el pasado 31 de marzo amañando el proceso” advierte un comunicado del PCE luego de la sentencia contra el ex presidente ecuatoriano, máximo líder de la Revolución Ciudadana.

En un primer correo aparecen señaladas las modificaciones que el juez debería aceptar en cuanto a la carátula de los delitos que se le atribuirían al ex vicepresidente Jorge Glas para agravar las penas.

En un segundo correo, enviado el mismo día, se le hace llegar al Juez Iván Xavier León Rodríguez, un archivo adjunto titulado “PROCESADO CORREA” en el cual se adelanta y se deja en resaltado amarillo las modificaciones pendientes que el juez debería efectuar para agravar aún más la situación procesal del expresidente Correa. Esto constituye “una clara y flagrante violación de todo principio ético y jurídico, dejando en evidencia que la causa no es más que un vil montaje como instrumento de persecución política” para el PCE.

Asimismo, los comunistas españoles advierten que “estas pruebas, denunciadas ya ante la justicia ecuatoriana, demostrarían que el lawfare contra el ex Presidente Correa y el ex Vicepresidente Jorge Glas, orquestada por Moreno junto a parte de la judicatura de Ecuador, no tiene límites”.

Con esos antecedentes, la resolución de este proceso, para el PCE, tiene lugar en medio de la crisis que está viviendo Ecuador fruto de la pandemia por COVID-19.

“Esta sentencia solo busca impedir la participación política de Correa y tapar la inacción de Lenín Moreno ante la crisis de la pandemia, en la que prácticamente no se están haciendo controles para detectar los positivos en el país y no se está auxiliando a las familias sin ingresos” señala el comunicado en el que se expone un firme rechazo a la sentencia contra el líder de la Revolución Ciudadana, quien realizó una exitosa gestión en 10 años.

