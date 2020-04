¿Quién gestionará el «Paquetazo Solidario» de Lenín Moreno?

Lenín Moreno anuncia las últimas medidas económicas por la crisis sanitaria que cruza el Ecuador tras la pandemia del Covid-19, y como era de esperarse, la carga económica va al bolsillo del pueblo, eso sí, bajo la apariencia de una supuesta ayuda humanitaria.

La Cuenta de Asistencia Humanitaria, según Moreno, estaría bajo la administración de representantes de la sociedad civil. No hay detalles sobre cómo se lo manejará, pero hay nombres que rondan al respecto, podemos hacer referencia a Karla Morales, cuyo nombre pasea en Twitter.

Pero, ¿quién es esta joven? Una abogada y activista por los Derechos Humanos, que lideró una red de ayuda en la época del terremoto que sacudió a Ecuador. Suena bonito, pero al parecer hay algo oscuro de fondo…

¿Podría ser posible que algo tan importante como la Cuenta de Asistencia Humanitaria, en la que se reunirá el dinero de los ecuatorianos, supuestamente para la ayuda por la crisis sanitaria, sea manejado por una persona con un perfil “solidario” pero con tres denuncias por peculado?

Así es, Morales tiene tres denuncias por peculado que constan públicamente en la página web de la Fiscalía General del Estado.

La última denuncia fue en el año 2019 y aún no ha sido resuelta. La misma se originó mediante un informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado por su actuación cuando fue funcionaria del INSPI en el 2013.

A esto se le aumenta que al parecer no tiene aún título de abogada (ver su trabajo para titularse de abogada del año 2019): http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13787/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-478.pdf

A pesar de no ser abogada, ella afirma serlo desde el 2009 (ver debajo foto de su perfil de Linkedin).

Ha llevado casos polémicos como el del niño francés Gaspard, quien fue injustamente separado de su madre en el 2015:

Morales incluso ha dado entrevistas asegurando ser abogada especialista en derechos humanos, a pesar de no tener maestría registrada en Senescyt.

Luego de convertirse en tendencia por un polémico tuit en el que brindaba su apoyo a Otto Sonnenholzner, Morales publicó en la página de su fundación “Kahre” que los casi 500,000 dólares recaudados en la Teletón que ella misma organizó,, serían auditados por la empresa TAXCORP, según dijo en su página de Instagram, “una reconocida empresa auditora a nivel nacional”.

Pero TAXCORP no solo no es una empresa auditora, sino que se dedica a la asesoría tributaria, pero también es propiedad de Rubén Martínez, amigo personal de Morales y mejor amigo de su cuñado, Luis Valenzuela, ex asesor de Paúl Granda en el IESS.

El mismo padre de Karla Morales, Carlos Víctor Morales, tiene en su cuenta de Instagram una foto en Buenos Aires con Rubén Martínez, también conocido como “Cacho” y su yerno Luis.

¿Cómo puede Rubén Martínez auditar los fondos recaudados? ¡Eso sería casi como auditarse a ella misma!

No nos sorprendería que una persona así sea puesta por el Gobierno ecuatoriano a manejar dichos fondos, después de todo, ¿qué de bueno ha hecho el gobierno?

Sus medidas económicas que son “un esfuerzo que todos deben hacer” no son más que otro paquetazo para el pueblo, reducción del salario a servidores públicos que también están pasando por necesidades económicas en esta crisis sanitaria.

Sin embargo, no olvidemos que el mismo gobierno decidió poner como prioridad el pago de la deuda externa antes que la crisis, cuando las instituciones extranjeras podrían esperar en duras épocas como estas.

Y esto, sin mencionar que el sueldo de algunos funcionarios públicos no ha sido pagado. Seguro muchos piensan igual, pero Moreno debería eliminarse unos suelditos de los que recibe por no hacer nada.

Ecuador decae por una pandemia y el pueblo debe salvarse solo, mientras el gobierno continúa con sus medidas absurdas. ¿Un paquetazo solidario? Ya averiguaremos para quienes realmente va dirigida la solidaridad. ¿Qué nos traerá un próximo pronunciamiento del presidente Moreno?

