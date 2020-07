Rebajar el IVA a las mascarillas no supondría una reducción en su precio

Durante el día de ayer, en España se votó una propuesta para bajar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a las mascarillas, geles y demás productos sanitarios que han pasado a ser necesarios tras el impacto del COVID-19. Ante ello, los partidos que conforman el gobierno de la nación europea, PSOE y Unidas Podemos (Podemos e Izquierda Unida) votaron en contra.

A causa de la polarización de la política española por la acción política agresiva de la extrema derecha, una gran parte de los medios de comunicación del campo conservador publicaron noticias en las que criticaban con dureza a los miembros del gobierno progresista por no querer bajar el IVA, expresando su hipocresía por el hecho de que la mayoría social no podría beneficiarse de una reducción del precio en esos productos tan importantes.

Elestado.net se puso en contacto con Unidas Podemos, en concreto con Laura López, Secretaria de la Comisión de Hacienda por UP, para conocer la posición de la izquierda. La política comentó que bajar “el IVA está bien cuando beneficia directamente a la sociedad“.

Sin embargo, la coalición que forma parte del ejecutivo piensa que en esta ocasión esto no se cumpliría, “en este caso pasaría lo contrario porque, al estar estipulado el precio máximo final al consumidor, una bajada del porcentaje de IVA permitiría a las empresas subir el precio neto de las mascarillas, sin que esto que signifique una ventaja para el bolsillo de las personas“.

El precio máximo impuesto a estos productos es una variable importante en este caso, porque implica que la mayoría social ya tenía garantizado el acceso a los productos. Sin embargo gran parte de los medios de comunicación que informaron ayer a este respecto no hablaron de ello.

Bajar el IVA de los productos necesarios para protegerse en esta pandemia no necesariamente implica una bajada en el precio final al consumidor, en cambio establecer precios máximos garantiza no especular con la necesidad de protección de la población. Laura López, Secretaria de la Comisión de Hacienda por UP-EC-GP.

La dirigente progresista explica que “nuestra postura no se queda en una simple postura sino que se ha traducido en una medida concreta ya efectuada por el gobierno, que además es más eficaz que la reducción del IVA: se limitó el precio máximo de los productos sanitarios convertidos en productos de primera necesidad por la pandemia, en este caso las mascarillas“.

Todo es para evitar una especulación por parte de las grandes empresas que afectaría a los ciudadanos según Laura López, “la diferencia es que si se reduce el IVA sin limitar el precio, no se elimina la especulación de a costa del bolsillo de los consumidores y, además, con productos de primera necesidad. Porque nosotros no permitiremos que se especule con la posibilidad de protección de la población“.

Sobre la iniciativa del gobierno de limitar los precios, la representante de Unidas Podemos explica que “la limitación del precio ha permitido fijar un precio justo acorde con el coste de producción, de tal manera que se asegura el suministro para toda la población y, al mismo tiempo, asegura que el precio para la ciudadanía no estará sujeto a las leyes de oferta y demanda. Lo beneficios de la reducción del IVA, con los precios ya limitados, no benefician a la sociedad sino a los intermediarios, los cuales tendrían mayor parte de beneficio. Con el precio limitado, cubrimos los costes de producción de las empresas, aseguramos que la ciudadanía no asumirá precios inflados y, por consiguiente, se recaudan impuestos de manera justa para sostener nuestro Estado de Bienestar“.

Gonzalo Sánchez [email protected] Convencido de que la construcción de hegemonía mediática en positivo, e independiente, es la clave para la construcción de la alternativa política. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

- El libro negro del bipartidismo (Editorial Mandala, 2018). ¡Muchas gracias por leer ElEstado.Net!