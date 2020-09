Reflexiones críticas sobre la actualidad venezolana

Han sido días bien agitados en la República Bolivariana de Venezuela, en un contexto pre electoral en el que han ocurrido un conjunto de hechos bien interesantes. Es oportuno comenzar analizando las extrañas circunstancias en las que dirigentes de base de la revolución Bolivariana han venido siendo víctimas de lo que pareciera ser el asesinato selectivo.

El comunicador popular ampliamente conocido como “Sancocho Paguer” (Miguel Mejías) fue hallado sin vida y aún no están claras las razones ni las circunstancias de los hechos. Asimismo, la desaparición del sociólogo e ideólogo Carlos Lanz, quien sin ocupar cargos de mayor renombre en el ejecutivo es conocido por sus aportes a la formación política del pueblo.

El asesinato en Cabimas, estado Zulia, ubicado al occidente de Venezuela, por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) de dos militantes de la JPSUV con notable trabajo comunicacional. De igual forma, otras tantas víctimas de la derecha internacional con sus operadores en la patria de Bolívar.

Todos estos son temas de conmoción nacional, pero de los cuales es casi nula una respuesta oficial. Tales circunstancias nos invitan a cuestionarnos hasta qué nivel la priorización del impacto económico que las sanciones impuestas por Washington imponen a un pueblo, cuyo salario no llega a 2 dólares y que ante la devaluación de la moneda nacional pierde a diario poder adquisitivo.

Son múltiples los problemas de un pueblo en resistencia, el cual que se niega a perder lo único que no nos han podido despojar, la moral y la dignidad. Todo ello sin arrastrarse ante los intereses del imperialismo.

La escasez de gasolina en uno de los principales países productores de petróleo del mundo es uno de los malestares más sentidos, sin contar las infinitas horas sin servicio eléctrico que al oriente y occidente del país se presentan.

Se preguntarán los lectores ¿por qué hago referencia a todo esto? Y la razón es que no comprendemos cómo los culpables gozan de plena libertad e impunemente andan echando en cara de quienes estamos resistiendo los recursos que le han quitado al pueblo.

A lo lejos vemos vestigios de justicia cuando se encarcela a uno de los culpables, posteriormente, y de manera inexplicable, es liberado sólo por presiones del aparataje mediático. El viernes 28 de septiembre nos sorprendía la noticia de la liberación del terrorista Juan Requesens, claramente implicado en el intento de magnicidio con un dron en contra del Presidente Nicolás Maduro.

Sentimos el mismo nivel de indignación tras la liberación de Leopoldo López, terrorista y golpista hoy residenciado en la embajada de España, el cual apareciendo libre en una autopista del estado Miranda hacia el centro de la capital venezolana en el marco de un nuevo intento de golpe de Estado.

Todo ello desemboca en serios cuestionamientos sobre el sistema de aplicación de justicia que se ejecuta en Venezuela. El llamado en el presente escrito es a corregir estas falencias, las cuales dan a entender que la condición para ser objeto de la “Justicia” es ser pobre.

Al parecer, a los herederos de los “amos del valle” no se les aplican las medidas ejemplarizantes que la dignidad del pueblo requiere para no verse afectada en su moral, siendo esta ultima el único valor que no han podido desestabilizar con el bloqueo del cual somos víctimas.

Hemos enfrentado la pandemia como casi ningún país lo ha hecho. El Estado venezolano ha garantizado desde el primer día de la cuarentena la salud de nuestro pueblo. Burlando el bloqueo de ha garantizado medicina para todos los venezolanos.

En este contexto nos preparamos para unas elecciones parlamentarias con la participación de más de 107 organizaciones políticas, la mayoría de ellas ampliamente en oposición al gobierno del Presidente Constitucional Nicolás Maduro.

La democracia es el camino para rescatar la Asamblea Nacional, la cual los diputados salientes destruyeron. En este sentido, se advierte que resulta imperativo aplicar correctivos en el sistema de justicia para que la democracia y la soberanía que emana del pueblo venezolano no se vea afectada.

Y bien lo planteo Chávez: “es en la aplicación de la justicia donde construimos lo bueno”.

