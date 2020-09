Unidas Podemos y la pérdida de apoyo, contexto y motivos

Unidas Podemos (UP), la principal fuerza de la izquierda alternativa en España, ya que el espacio de la izquierda ha dejado de estar en disputa desde que el PSOE de Pedro Sánchez ha regresado a ser hegemónico en él, no deja de perder apoyo según todas las encuestas. La mayoría de los análisis se hace hincapié en el líder y en los principales dirigentes, algo que lo que Ángel de la Cruz, responsable de Estrategia política de Izquierda Unida (IU), no está del todo de acuerdo.

“En demasiados análisis electorales se suele caer en el error de reducir la contienda electoral a una lucha entre candidatos con distintas virtudes y limitaciones“, expresa a la vez que matiza, “es cierto que la dinámica de la política tiende hacia la personalización desde hace décadas y este proceso inexorable alcanza sus cotas más altas durante los últimos años. Es así en todo el mundo. Sin embargo, existen factores más complejos que los aciertos y los errores de las fuerzas políticas y sus respectivos candidatos“.

El también coordinador de la revista laU hace referencia específica a la pérdida de apoyos de la coalición entre Podemos e IU, “desde 2016 el espacio de Unidas Podemos viene mermando por limitaciones y errores propios, qué duda cabe, pero también por la evolución de un contexto económico, social, cultural y político que dio forma a lo que llamamos crisis de régimen“.

Sobre esto último, explica que “las condiciones estructurales han cambiado, son menos propicias para la izquierda transformadora. Estas condiciones estructurales no determinan la política ni los resultados electorales en última instancia, pero sí establecen presiones y límites que acotan el margen político-electoral. No obstante, este reconocimiento de partida no puede justificar nunca un análisis autocomplaciente“.

Para el dirigente de Izquierda Unida, los errores internos conjuntamente con un cambio en el escenario político al que Unidas Podemos no termina de responder bien, suponen las principales razones por las que la alianza de la izquierda en el gobierno de España no pueda evitar la pérdida constante de apoyos.

Gonzalo Sánchez [email protected] Convencido de que la construcción de hegemonía mediática en positivo, e independiente, es la clave para la construcción de la alternativa política. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

- El libro negro del bipartidismo (Editorial Mandala, 2018). ¡Muchas gracias por leer ElEstado.Net!