Una canción recuerda al mundo que Julian Assange sigue preso

En el día del periodista, el rapero argentino Daniel Devita publicó el estreno de su nuevo clip titulado “Atrapen a Assange“, sobre el fundador de WikiLeaks arrestado y en custodia desde abril de 2019.

“En el día del periodista alzamos la voz por el mejor de ellos. #FreeAssange“, este fue el mensaje con el cual el músico de 28 años compartió en Twitter su nueva canción. En la misma personifica a “los dueños del mundo” que vieron sus crímenes al desnudo tras las filtraciones de WikiLeaks, en una fusión de thrash metal con rap que concluye con el pedido mundial de libertad para el activista.

La respuesta de la red no se hizo esperar, miles de cuentas en todo el mundo utilizaron el tema para expresar su apoyo a WikiLeaks.

Christine Assange, madre del periodista compartió la canción destacando “la necesidad que tenemos como sociedad de tener artistas que no caigan ante los deseos de la industria“.

I love this new song from Argentinian musician @DevitaDobleD

‘ATRAPEN A ASSANGE’

(GET ASSANGE)

Protests US Govts brutal persecution of my journalist son Julian Assange

Passionate & political..

Stirring music..

Great video clip!

Spanish & English https://t.co/r8i6HI67xM

— 🎗Christine Assange (@MrsC_Assange) June 7, 2020