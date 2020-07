Ecuador en recesión (I): el origen de la crisis antes del COVID-19

La historia política y económica del Ecuador ha dejado muchas enseñanzas, y entre ellas, que el gobierno de un país no puede estar controlado por líderes que no tengan conciencia social. Si no entienden las necesidades de las clases más desfavorecidas de la comunidad a la que sirven no podrán acompañarlos en su lucha por la equidad.

El gobierno del Ecuador desde su concepción como República ha estado controlado por la milicia y las élites criollas, las cuales han mantenido el poder controlando la opinión pública así como todas las funciones del Estado.

Uno de los períodos más tristes de la historia de Ecuador fue el ocurrido el 8 de marzo de 1999, cuando el entonces presidente Jamil Mahuad declaró un “Feriado Bancario”, esto significó que las instituciones bancarias cerraran sus puertas al público y todas las operaciones financieras fueron suspendidas, los depositantes perdieron acceso total a sus ahorros e inversiones.

El “Feriado Bancario” se extendió por cinco días, adicionalmente se ordenó el congelamiento por un año de depósitos mayores a dos millones de sucres, los mismos que en la actualidad serían aproximadamente $80 dólares.

Las principales causas de esta crisis fueron el resultado de la desregulación del Sistema Financiero Nacional el cual ocurrió en el gobierno de Sixto Durán Ballén, además de la profunda inestabilidad política y del mal manejo de fondos públicos.

El Feriado Bancario causó la peor crisis que vivió el Ecuador en su historia con terribles consecuencias sociales las cuales desembocaron en la dolarización, la mayor ola migratoria del país con más de un millón de ecuatorianos exiliados y un Producto Interno Bruto (PIB) del -4.7%.

La estimación del Banco Mundial para finales del año 2020 con respecto a la economía ecuatoriana predice que va a decrecer y el PIB va a fluctuar en cifras negativas nunca antes vistas en Ecuador.

Se calcula que su crecimiento será de -6.3%, un decrecimiento mucho mayor del que fue causado por el Feriado Bancario en el año 1999. Adicionalmente, el Banco Mundial estima que el Ecuador va ser el país con el mayor decrecimiento de toda la región sudamericana, seguido por Argentina con un crecimiento de -5.7% y por Perú con -4,5% del PIB respectivamente.

Observamos que en el primer trimestre del año 2020 ya existió una contracción real de la economía de Ecuador de -2,4% del PIB, poniendo en consideración que las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la propagación de la pandemia por parte del gobierno empezaron en Ecuador oficialmente el 12 de marzo de 2020.

Ciertos analistas económicos argumentan que la contracción de la economía de Ecuador es un hecho aislado y tiene una relación única y directa con un “shock externo” causado por el virus COVID-19, pero en realidad la economía ya presentó una desaceleración desde el año 2018.

En el primero y segundo trimestre del año 2017 la economía tuvo un repunte al alza de 2.4% del PIB en comparación con la cifra negativa de -1.2% del año 2016, esto se logró gracias a las decisiones económicas, políticas y financieras tomadas por el Presidente Rafael Correa y su equipo de gobierno.

Por otro lado, en el año 2018 observamos que el PIB presentó una fluctuación a la baja de 2.4% a 1.3%. Así mismo, la contracción de la economía continuó en el año 2019 con un crecimiento de -0.01% del PIB, estos datos nos hacen llegar a la conclusión que el Ecuador ya estaba entrando en una recesión económica antes de que empiece la pandemia.

Javier Sánchez Galán, economista del sitio web “Economipedia” alega que “cuando el PIB se contrae por al menos dos trimestres consecutivos, ocurre lo que se conoce como recesión económica”.

Para entender un poco más el comportamiento de la economía de Ecuador se debe hacer un análisis del Producto Interno Bruto y sus componentes en el último trimestre de 2019, los siguientes datos fueron extraídos del Banco Central del Ecuador:

El Gasto Público tuvo un crecimiento de -2.8% esto se debió principalmente al despido masivo de servidores públicos, entre ellos profesores y profesionales de salud, el gasto pasó de 2.279,3 millones a 21,5 millones de dólares americanos.

tuvo un crecimiento de -2.8% esto se debió principalmente al despido masivo de servidores públicos, entre ellos profesores y profesionales de salud, el gasto pasó de 2.279,3 millones a 21,5 millones de dólares americanos. Inversión Estatal creció un -3,0% el factor directo fue el decrecimiento en obra pública, la actividad de construcción decreció 4.9% que representa el 67% de esta variable.

creció un -3,0% el factor directo fue el decrecimiento en obra pública, la actividad de construcción decreció 4.9% que representa el 67% de esta variable. Enseñanza y servicios sociales y de salud en esta variable encontramos un crecimiento de -0.5% como “consecuencia de una menor adquisición de bienes y servicios en el sector salud (27,7%), así como por la disminución de las remuneraciones en el sector educación (-2,0%)”

y de salud en esta variable encontramos un crecimiento de -0.5% como “consecuencia de una menor adquisición de bienes y servicios en el sector salud (27,7%), así como por la disminución de las remuneraciones en el sector educación (-2,0%)” Comercio al por mayor y menor disminuyó su actividad económica en 1,3%, esta disminución está directamente ligada a la desaceleración de la actividad económica influenciada por un menor ritmo de crecimiento en el consumo de los hogares y en las importaciones de bienes de consumo.

al por mayor y menor disminuyó su actividad económica en 1,3%, esta disminución está directamente ligada a la desaceleración de la actividad económica influenciada por un menor ritmo de crecimiento en el consumo de los hogares y en las importaciones de bienes de consumo. Construcción se contrajo en 4.9%, los créditos otorgadas en el segmento inmobiliario por el Sector Financiero Público (incluye Biess) se redujo en 28,5%. Consecuentemente, los préstamos concedidos por las instituciones del Sector Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria se contrajo en 38,2% en el crédito otorgado para la Vivienda de Interés Público (VIP) y en 14,6% para el crédito inmobiliario

se contrajo en 4.9%, los créditos otorgadas en el segmento inmobiliario por el Sector Financiero Público (incluye Biess) se redujo en 28,5%. Consecuentemente, los préstamos concedidos por las instituciones del Sector Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria se contrajo en 38,2% en el crédito otorgado para la Vivienda de Interés Público (VIP) y en 14,6% para el crédito inmobiliario Administración pública y defensa se redujo en 5,5% principalmente por una menor compra de bienes y servicios.

Este análisis del PIB permite llegar a la conclusión de que el Ecuador está transitando por una recesión, principalmente causada por el decrecimiento del gasto público del Estado por parte del gobierno de Lenín Moreno. Consecuentemente, esto causó despidos masivos de funcionarios públicos y el decrecimiento de la inversión estatal especialmente en el área de la construcción que empleaba anualmente a miles de ecuatorianos.

