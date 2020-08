El Internacionalismo como base para avanzar en el soberanismo valenciano

He visto que existe un debate muy interesante dentro del soberanismo valenciano, donde se puede encontrar cuasi de todo. Pienso que este debate sobre dónde vamos los valencianos y qué modelo de Estado queremos, dentro de España o si queremos hacer un gobierno propio, tiene una importancia muy relevante.

El soberanismo valenciano

Este movimiento de soberanismo valenciano es muy rico a nivel cultural, lingüístico y político. Creo con sinceridad que muchos valencianos y valencianas, que luchan conjuntamente por la defensa de la lengua del valenciana (que es la misma que la catalana), está demostrado por los firolegs de la Academia de la Lengua Valenciana y por la defensa del estatuto de autonomía , están dentro de un círculo senil que nos hace perder fuerzas. Solo para ver quién es más valenciano que los demás.

En los tres puntos en común, a nivel de identificación como pueblo, a un nivel cultural y nacional, y finalmente a nivel político, se han encontrado puntos en común. Quitándole peso a cuestiones ideológicas, creo que se podría aplicar mas la dialéctica para tener conocimiento de los los puntos en común y no tanto por las diferencias ¿Cuáles son?

Los valencianos lucharon por la independencia de España en 1808 contra el franceses. Estuvieron también en la Guerra Civil española, luchando para defender la Segunda República contra los fascistas y las tropas que invadieron España. Dando apoyo a las tropas rebeldes del general Franco .

Desde algunos grupos de las filas del soberanismo valenciano, se asimila que no se puede ser valenciano y español para defender la democracia en el PV. Esto es más complejo. Dentro del soberanismo valenciano también hay gente que se siente española como un servidor. Eso no es contradictorio a defender el estatuto de autonomía del PV, la lengua, historia, cultura y catalanidad de nuestro pueblo.

>>25 de abril: Diada Nacional del País Valencià<<

No voy a negar que los españolistas que tienen dentro de la izquierda española a PV, estén demostrando falta de comprensión de la realidad e incluso de racismo periférico. Pero no es contradictorio con defender la unidad nacional y popular que querrá reivindicar los derechos del pueblo a la autodeterminación.

Ser Internacionalista

Yo apoyo hasta la China Popular contra los intereses de USA. En España me he mostrado solidario y he trabajado para informar de la situación de los presos gudaris vascos en las cárceles del Estado español, de los compañeros del PCE (r), GRAPO.

Con la República Catalana e inclusive con el estatuto de autonomía de País Leonés (León) fuera de Castilla. Ser soberanista / nacionalista no es antagónico a ser internacionalista y creo que eso es lo que hay que trabajar, debatir y profundizar. SER INTERNACIONALISTA!

El País Valenciano, sin futuro y sin los valores republicanos que comparten una mayoría amplia del pueblo valenciano, que nos ha nutrido a muchos demócratas desde la Revolución Francesa, no podrá avanzar.

