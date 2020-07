El club de la costura: Alla Nazimova y Joan Crawford (II)

Segunda parte de un contenido reflexivo sobre el llamado "CLub de la Costura" y sus implicaciones en los círculos de actores de Hollywood. Durante la primera entrega se sentaron las bases argumentales que deben ser leídas para entender el texto que se reproduce a continuación. Para ello haga click aquí.

La actriz, productora y guionista teatral ruso-estadounidense Alla Nazimova (1879-1945) reunía en los años 20 a sus amantes en el Jardín de Alá, una mansión señorial de estilo español con una enorme piscina y ambiente oriental.

Es fácil imaginar a Nazimova como una hurí del paraíso de los creyentes de Alá, junto con otras huríes, pero en un entorno sin hombres. El “Jardín de Alá” es también el título de una película de 1936, protagonizada por la ya citada Marlene Dietrich, miembro también del Círculo, y en la que el personaje de la actriz alemana quiere empezar una nueva vida en el desierto de Argelia, donde busca la espiritualidad, y se convierte primero en amante y luego en esposa de un sacerdote que ha huido de un monasterio.

Tal vez Dietrich y compañía se sentían así: perdidas, sin encajar del todo en el mundo y buscando la espiritualidad las unas en las otras mediante lo carnal. En los 80, en el videoclip de la canción Time after time, Cindy Lauper aparece viendo esta película en una autocaravana.

Es posible que, más allá de la espiritualidad, estas chicas sólo quisieran divertirse. Estas relaciones lésbicas servían, a veces, para hacer contactos, como en el caso de la actriz Jean Acker, amante de Alla Nazimova, quien ayudó a iniciar su carrera, o la actriz, productora y directora teatral Eva Le Gallienne, cuyas obras fueron apoyadas económicamente por su amante, la mecenas Alice DeLamar. Espirituales o por diversión, se amaron, por encima de todo, por amor al arte.

Otras fuentes citan a Marlene Dietrich como creadora del Círculo en los años 30, imitando las fiestas de Nazimova en cualquier caso Alla Nazimova, Isadora Duncan, Maud Addams, Dorothy Wilde, Barbara Stanwyck, Mae West, Joan Crawford y muchas otras artistas y celebridades pasaron por el Círculo de la Costura y/o por las fiestas que lo precedieron, pero sin duda la más emblemática fue Mercedes de Acosta.

Joan Crawford, la llanera “solitaria”

Joan Crawford no aceptaba un no por respuesta y se tomaba como una herida en su orgullo ser rechazada, como lo fue por su -después- odiada rival, Bette Davis, a quién no le interesaban las mujeres, y quien llegó a decir de Crawford “se ha acostado con todos los actores de la Metro menos la perra Lassie”.

No sabemos si incluiría también a la gran estrella de la Metro, el león Tanner, y los que lo fueron sustituyendo. Como curiosidad, en la primera película de Lassie, esta es interpretada por el perro macho Pal, aunque no creo que esta pueda considerarse una representación LGTB en el cine.

Como último apunte, en esta película aparece la niña Elisabeth Taylor, que años más tarde tendría un affaire con Marilyn Monroe, quién tuvo también un romance con uno de los maridos de Taylor, Richard Burton.

En cualquier caso, independientemente de sus amantes, Crawford nos ha dejado papeles como el de Vienna en Johnnny Guitar, dónde interpreta a una mujer segura que se mueve en un mundo de hombres, y cuyas expresiones faciales y corporales, así como sus atuendos, son incluso más masculinos que los de John Wayne, quién tuvo una aventura con Dietrich, que a su vez fue como Crawford.

Fue de las primeras mujeres en incursionar en el western con Encubridora, donde hace de dueña de un rancho donde acoge a prófugos y delincuentes, y donde la regla principal es no hacer preguntas. No se puede negar un cierto paralelismo con el Círculo de la Costura.

Barbara Stanwyck y Ava Gardner (quién estuvo con Chavela Vargas en 1957 en la boda de Elisabeth Taylor con Michael Todd, a la cual Vargas había ido con Frida Khalo), Marlene Dietrich y Greta Garbo, Joan Crawford y Marilyn Monroe, Tallullah Bankhead y Mae West. Fueron muchos los romances y flirteos lésbicos en el Hollywood dorado.

