El explosivo homenaje a Rodrigo De La Serna (Palermo en La Casa de Papel)

Si no has visto, por lo menos, las tres primeras temporadas de La Casa de Papel, y no te gustan los spoilers, no sigas leyendo.

En la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix «La Casa de Papel» pudimos ver la aparición de Palermo, un singular argentino que de algún modo viene a ocupar el cargo que Berlín dejara bacante en el último capítulo de la segunda parte.

El actor escogido para dar vida a este personaje fue Rodrigo De La Serna, conocido por su papel como Alberto Granado en la premiada «Diarios de Motocicleta«, donde recorre Latinoamérica junto a Gael Garcia Bernal recreando los viajes de Ernesto «Che» Guevara.

>>Diccionario Político: La Casa de Papel<<

Lo cierto es que a lo largo de su carrera, Rodrigo ha trabajado en infinidad de proyectos y el primero que lo puso en boca de todos en Argentina fue «Okupas«. Estrenada en el año 2000, esta producción de 11 episodios fue la primera serie argentina que mostró la cruda realidad de la marginalidad en el país sudamericano.

Luego de 20 años la serie sigue despertando pasiones y contando con el fanatismo de miles de argentinos que se vieron reflejados en ella.

Durante el fin de semana, el rapero argentino Daniel Devita, ha publicado en sus redes sociales el estreno de «Okupas por Siempre«, canción en la que dedica sus versos a esta popular ficción, poniendo el acento en su protagonista y el actor que lo encarna.

En el ecuador del fraseo el cantante se despacha con estas líneas:

«Que muevan las piernas, Rio de La Plata. Como De La Serna, con o sin corbata. ¿Qué es lo que consterna? ¡Tantos nenes en pata! Si no puedo ganar, te juro, que esto se empata.

Ahí va Ricardo (Protagonista de Okupas) hacia la tierra del flamenco, enamora a España, se vuelve al Yotivenco. Tenemos a San Martin en La Casa de Papel, viajando en motocicleta hacia las tierras de Fidel. Es la historia del Diego en Nápoles».

Hace referencia a «Yotivenco«, el grupo de tangos y milongas del que Rodrigo es cantante y a San Martín, prócer argentino interpretado por el actor, para cerrar con la comparación con Diego Maradona en su paso por la liga de fútbol italiana, donde se ganó para siempre el amor del pueblo de Nápoles.

Las referencias en la canción son inagotables y trascienden a la serie y la figura de su protagonista, hay guiños a Romuald Fons (Youtuber español y experto en SEO), Gabriel Torres (cantautor argentino) y al «Monje Negro» Javier Monge, director de Cadena VLV, entre otros.

El Rapero del Pueblo a través de sus redes sociales expresó su devoción por el actor y acompañó el tema con la frase «Okupas es lealtad… #OkupasPorSiempre».

