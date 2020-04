Giovanni López: “El gobierno de Ecuador ya no puede ocultar la realidad”

El analista político de elestado.net, Giovanni López, fue entrevistado por Hispan TV para dar a conocer la actual situación de Ecuador. Planteó una serie de cuestiones para explicar el momento que vive la nación suramericana, “¿qué papel está teniendo los medios de comunicación en Ecuador frente a la gravísima situación aquí? ¿Actúan en concordancia con Lenín Moreno?“.

Ante esas preguntas, el politólogo respondió que “el Ecuador se encuentra a la deriva, trataron de ocultar los muertos hasta que a la gente no le quedó más que sacarlos a las aceras“, haciendo referencia a un hecho que escandalizó a la Comunidad Internacional cuando las imágenes de los cadáveres pudriéndose en las calles recorrieron el mundo.

>>La necropolítica como régimen de gobierno en Ecuador<<

Además el colaborador de este periódico también hizo referencia a los ataques del gobierno a la oposición, “en lugar de recoger a los muertos y ayudar a los enfermos, acusan de noticias falsas a las víctimas, y se las endilgan a Correa. ¡Algo absurdo! Los muertos no son correístas, ni sus familiares. Son ecuatorianos y ya no saben qué hacer ante el desamparo y la indolencia total de este gobierno“.

Sobre el cerco mediático, Giovanni López reveló que “hasta ahora no tenemos los test necesarios para controlar todo lo que está sucediendo. Ya no pueden ocultar la realidad, medios del mundo entero lo publican. La prensa hegemónica sigue tratando de sostener al gobierno. En octubre lo sostuvieron, ahora lo siguen haciendo. Pero ya no pueden ocultar tanta muerte, la gente ya no les cree“.

Gonzalo Sánchez gonzalosm@elestado.net Soy el director de ElEstado.Net. He escrito varios libros: - Socialismo en Sudamérica (Editorial El Perro y la Rana, 2010).

- Honduras: el sueño liberador convertido en pesadillas opresora (2009).

- El libro negro del bipartidismo (Editorial Mandala, 2018). Gerard Ticó Guiu, siempre en el recuerdo. Descansa En Paz hermano. ¡Muchas gracias por leer ElEstado.Net!