Vox y el esperpento

Una cosa debo reconocer a Vox y es que nunca dejan de sorprenderme. Normalmente es para mal, debido a sus salidas de tono, sus descalificaciones a colectivos o a ideologías. Pero lo que vivimos en los últimos días en el congreso durante la comparecencia, a petición propia del presidente Pedro Sánchez para llevar al hemiciclo los acuerdos para la reconstrucción en Europa, pues la verdad no sabría como calificarlo.

Astracanada de primer nivel, o más bien dignos sucesores de los personajes de Valle-Inclán en una reinvención del esperpento y a la cabeza de toda esa troupe de cómicos que se toman en serio Abascal, ese Don Latino pero mal, que ya es decir.

Abascal y sus clichés

Comienza su desfile de clichés y llamadas al absurdo, recriminando por enésima vez que Sánchez no llevó una misera corbata negra. Cabe recordar que Abascal y los suyos no asistieron al funeral de estado y realizaron una especie de caravana lúdico-festiva en coche por en centro de Madrid. En la que la verdad no se vieron muchas corbatas de luto y sí mucha celebración. Cuando aun los muertos se contaban por centenas cada día. La coherencia no es uno de los puntos fuertes del señor Abascal.

Continuamos con otro de sus argumentos favoritos, la ilegitimidad del gobierno. Ese mantra machacón, que como bien saben es de primero de Goebbels, cuanto más repites una mentira esta acabará por convertirse en realidad. Porque hay que recordar a la ultraderecha que el gobierno fue elegido en las urnas y apoyado por partidos legales que pasan el filtro de la ley de partidos. Pero como ellos ya saben, difama que algo queda.

Ilegítimo quizá fue el régimen instaurado en 1939, después de un golpe de estado por los que hace poco uno de los diputados y en el propio congreso, se declaraban herederos del franquismo. La cara que en ese momento se le puso a Espinosa de los Monteros era para enmarcar la verdad.

Otro de los hits de nuestra estrella de la mentira, es decir cada dos palabras “comunista”. Porque para Abascal el gobierno chino es el culpable de ocultar datos, de tener esclavizada a la OMS y ya en un giro loquísimo, que personalmente no ví venir ni en mis sueños mas inquietantes, se sube al carro de la conspiranoia, diciendo que hay investigadores que dicen que el virus tiene un componente artificial. E insta a abandonar la OMS para destinar el dinero a los españoles, argumento parecido al que tiene Trump y ya vemos que bien le va.

Principal foco de contagio: inmigrantes ilegales

Habla de que el principal foco de contagio son los inmigrantes ilegales que llegan a España en pateras. Poco debe saber su señoría que los inmigrantes que llegan de esta forma a nuestro país, se les sometía a una prueba PCR y a una cuarentena de 14 días. Y hasta el 30 de julio no se les permitía la libre circulación por el territorio nacional a los demandantes de asilo que esperaban en lugares como Ceuta, Melilla o algún otro punto de entrada en España.

Se ve que el componente racial, hace que la enfermedad que puedan portar los migrantes sea más contagiosa o mas mortal. Pues parece olvidar el líder de los ultras que la gran mayoría de los más de cuatrocientos rebrotes hasta el momento, se deben a reuniones familiares o relajación de las medidas de seguridad en el ocio. Por no contar los contagios en el entorno laboral, en muchos casos de temporeros que viven en unas condiciones deplorables.

Pero el desfile de monstruosidades no cesa y para culminar arremete contra la implantación con tecnología china del 5G y preocupado por la protección de los datos y el uso que puedan hacer de ellos. En este punto hay que reírse sí o sí, pareciese que el problema es el origen. Pues no le vemos alarmado por los datos que recopila Google o Facebook, quizá es que no son comunistas, ¿Quién sabe?

Tercera fuerza política vendiendo mentiras

Contrasta contra la épica de sus palabras de salvador de la patria de unos peligros que él y los suyos asumen como primordiales y que son ellos mismos los que los ponen sobre la mesa. La actitud de risa y mofa de Iglesias, que sin dejar de estar completamente de acuerdo con él en lo risible de los términos y repetición papagayesca del “Comunista”, caemos en el error de banalizar y de menospreciarles. Y muy señores míos, sí, lo que dicen son una sarta de mentiras que cualquiera con dos dedos de frente se puede parar a desmontar en una tarde aburrida.

Pero los que lo dicen tienen 52 escaños en el congreso de los diputados, tienen millones de votos y son la tercera fuerza política de este país. Si seguimos riendo las gracias, cuando sea demasiado tarde la risa se nos cortará en un segundo y no sabremos de donde nos vino el golpe… que palabra más curiosa ¿no creen? Golpe.

>>¿Qué es el franquismo sociológico? (I) Origen y valores<<

En el terreno político Vox anunció que en septiembre presentará una moción de censura. Ya si eso después de las vacaciones, como apunto el presidente Sánchez. En fin, la España que madruga ¡eh! Lo curioso de esto es que saben de antemano que no saldrá adelante, que no le dan los números ni en sus sueños más húmedos. Pero esta moción de censura tiene dos objetivos. Mostrar el programa que tendría la ultra derecha para este país y una moción dirigida esencialmente a Casado y a Arrimadas, ya que solo está dirigida para que se retraten.

Si por parte de alguno de los partidos hay un “Si” de facto, concede a Vox el liderato de la oposición. Si hay un “No”, serán ante la derecha los mayores traidores a la patria y aliados del sanchismo. Y si se “abstienen” para la ultra derecha se desentienden de lo que le pase a España y para la otra se hablará de una connivencia con Vox, que los excluirá de facto de cualquier relevancia en la órbita del gobierno. Por ejemplo la que pueda tener C´s a la hora de negociar presupuestos.

Los amigos peligrosos de la derecha tradicional

Estos son los peligrosos amigos de Ciudadanos y del Partido Popular. De jugar con unos trileros como Vox, que de sobra es sabido por todos que juegan con las cartas marcadas, sabiendo que su fuerza radica en lo que se les odia esto para el bloque de derechas. Para la izquierda, la moraleja es muy distinta. Nos enfrentamos a un monstruo viejo que ya es conocido, pero que se viste con ropajes nuevos.

Hay que combatirlo, pero con argumentos sólidos que pongan en evidencia sus mentiras y sus conspiraciones absurdas. Y con pedagogía hacia la población, mostrarles el peligro de sus ideas y no caer en el menosprecio y en la risa fácil. Eso es gasolina para su motor y no olvidemos que ese motor mueve a la tercera fuerza política de este país.

