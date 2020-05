Oskar Matute: “derogar la Reforma Laboral del 2012 es una cuestión de justicia popular”

Derogar la reforma laboral del 2012, que es la última realizada, es un imperativo ético desde la izquierda para corresponder de forma positiva a las movilizaciones sostenidas por los y las trabajadoras en defensa de sus derechos y su dignidad, que fueron esquilmados con dicha reforma y otras anteriores.

Por tanto, derogar la Reforma Laboral del 2012 es una cuestión de justicia popular. Pero no solo eso, acabar con esas leyes actualmente vigentes puede permitir habilitar una salida en la gestión de la crisis, que ya amenaza a las clases populares, que impida que esta crisis la vuelvan a pagar los y las de abajo.

Esta derogación restituye derechos y umbrales de dignidad para la clase trabajadora en la medida en que puede acabar con la temporalidad, la precariedad que especialmente se ceba en mujeres, jóvenes y parados y paradas de más de 52 años, el abaratamiento del despido o la limitación en la ultraactividad de los convenios. Es, en definitiva, defender a las personas y sus vidas de la voracidad de los mercados y el modelo económico capitalista neoliberal.

Parte de las medidas recogidas en la reforma laboral del 2012, fueron decididas de manera unilateral ¿por qué ahora las críticas?

Más que decidida de manera unilateral entre gobierno y la patronal, cabría decir que la patronal mandó y el gobierno títere de entonces ejecutó.

Ponen el grito en el cielo porque ellos (patronal y políticos a su servicio) prefieren jugar la partida en un terreno de juego desigual y más acorde a sus intereses. Un lugar donde la negociación entre iguales es una quimera. A esa gente hay que recordarles que su voto no vale más que el de cualquier persona ya sea esta médica, obrero, celadora, enfermero, reponedora, rider o cuidadora.

Que aquí lo que esta en juego es que tengan claro que las vidas de la gente valen más que sus ansias de beneficio empresarial. Que ha llegado el momento de que los aplausos desde los balcones a todos los y las imprescindibles, se traduzcan en acciones claras, directas y concretas para dignificar sus vidas ahora y en el futuro.

¿Cuál debería ser la base del debate?

La base del debate, desde nuestro punto de vista, solo puede ser una: cómo garantizamos que esta crisis no la van a pagar las clases populares. Cómo articulamos un modelo de sociedad desde la transformación del actual, nunca reedición, capaz de poner la vida en el centro y dotando de dignidad a las vidas de la gente, de toda la gente.

Nuestro objetivo es que acabadas las medidas extraordinarias, que no son sino un esfuerzo económico del poder público no previsto, la realidad a la que aterrice la gente no sean las asociadas a un mercado laboral con desprotección social y laboral, con precariedad, con feminización de la pobreza, con fuga de nuestros jóvenes para buscar fuera lo que aquí no somos capaces de ofrecerles.

Con, en definitiva, un modelo que cronifica, perpetúa y agranda la desigualdad.

A las pocas horas de hacerse público el acuerdo, el PSOE reculó. ¿Cuál es la razón?

No nos toca a nosotros especular sobre las razones para el jaleo y cierto desconcierto que se haya podido vivir. Nosotras y nosotros somos gente de palabra y cuando tenemos un acuerdo lo cumplimos. Estamos convencidas y convencidos de que así será esta vez. De hecho, en eso nos vamos a empeñar.

El acuerdo contemplaba la derogación de la reforma laboral del 2012 en su integridad antes del fin de las medidas extraordinarias, así como dotar de mayor capacidad de gasto, fuera de la regla de gasto, a aquellos municipios con remanentes, en politicas para hacer frente a las consecuencias del COVID-19.

Y, en su tercer punto, se establecía un canal de seguimiento del cumplimiento del acuerdo. En este canal que pediremos se active cuanto antes es donde se debe ir evaluando el nivel de cumplimiento del acuerdo. Un acuerdo que establecía con claridad un qué (derogar la reforma laboral del 2012 y dotar de más recursos a entidades locales) y un cuándo (antes de que acaben las medidas extraordinarias) . Ahora toca que quienes gobiernan determinen el cómo.

¿Por qué las críticas desde la derecha por la participación de su partido en el acuerdo?