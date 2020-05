Pieles Rojas: Las guerras indias y el colonialismo europeo

La tribus indias se organizaban de dos formas: comunas y bandas. Las comunas eran dirigidas por el Consejo de Ancianos, quienes se encargaban de dictar las leyes orales entre las tribus. Cuando se iniciaba una guerra, el Consejo de Tribus elegía a un líder, el mismo sería asesorado por el propio Consejo, como fue el caso de la Liga Iroquesa.

Las bandas eran familias de tribus unidas, en las que el líder podía ser guerrero o chamán. Se le escogía por el carisma más que por los éxitos adquiridos. Las tribus podían llegar a ser solo de unas decenas o centenas en grupos pequeños, pero cuando se unían muchas familias podían alcanzar hasta los 4.000 miembros.

La creación de Estados Unidos como nación parte del colonialismo europeo, concretamente el británico, un grupo de protestantes que huían de la represión católica en Gran Bretaña llamado los “41 varones” establecieron sus propias colonias en las que existía un gran rivalidad interna entre los puritanos.

Algunos consideraban que la religión tenía que intervenir en el Estado,, y otros querían la separación de la iglesia con respecto al Estado. Estas colonias eran autónomas de todo gobierno bajo el pacto de “My Flower” de 1620. La primera legislación norteamericana escrita.

Guerra con los nativos americanos

Se desataron muchas guerras de las potencias occidentales contra las tribus indias norteamericanas. El choque de culturas, el nulo entendimiento entre ambas partes por sus antagónicos estilos de vida, y el expansionismo colonial desataron conflictos muy duros entre los colonos y los indios, generando muertos por ambas partes y matanzas indiscriminadas contra las tribus nativas.

Los conflictos también podían solucionarse mediante acuerdos o tratados. En algunos casos se daba la situación de que los propios colonos huían de pandemias como la Malaria, y solicitaban ayuda a los nativos. Estos les ofrecían ayuda, sustento y tierras a cambio de bienes o ayuda contra tribus rivales (situación que sería usada en beneficio de la expansión colonial, también en las guerras entre las potencias imperialistas como la propia guerra civil americana). Un ejemplo de estos tratados fueron el tratado de 1621 entre el jefe de la tribu pokamaket, la confederación Wamproang y los colonos ingleses de Plymouth.

Guerra Anglo-powhatan (1609-1614)

En la colonia de Jamestwon, controlada por los británicos en Virginia, los powhatan mantenían una correcta relación con los colonos hasta que estos empezaron a tomar sus tierras bajo el liderazgo del oficial Jhon Smith, el cual por un accidente tuvo que ser mandado de vuelta a Gran Bretaña.

El gobernador de la Colonia, Tomas West, en 1610 mediante la llamada “táctica irlandesa” o “tierra quemada” asaltó las aldeas de los powhatan, quemando sus tierras, campos y robando sus provisiones.

Los pamunkey aliados con los powhatan ponen en sitio a la fortaleza de Jamestown. Casi logran tomarla. La guerra finalizó con el casamiento del colono y oficial del ejército Jon Rolf con la hija del jefe de los powhatan Pocahontas, la cual había sido secuestrada por los colonos a cambio de que los powhatan liberaran prisioneros y pagaran tributo. Aunque inicialmente se negaron, al final cedieron con el casamiento de Pocahontas. Su nombre fue cambiado a uno más cristiano… Rebeca.

En 1622 los indios intentan tomar de nuevo la colonia pero fracasan y otra vez en 1644, fracasando de manera definitiva al morir su líder Opechanconock.

Guerras Pequot

Estas guerras comenzaron por un ataque de la tribu pequot a un barco esclavista en 1634, donde mataron al capitán y a siete tripulantes. En 1636 realizaron otro ataque en la isla de Back. El gobernador de Masachusets, Jhon Endecott, ordenó a tres barcos destruir dos aldeas pequot de las que se sospechaba que eran culpables de los ataques.

En 1637 los pequot atacaron Wetershfield, matando a nueve personas y secuestrando a dos niños. Los colonos organizaron milicias para vengarse, trayendo a gente de Masachusets, Conecctiut, indios narraganset y niantic. Rodearon la fortalelza donde vivían los pequot, y la atacaron matando a más de 500 hombres, mujeres y niños. Quemaron la aldea y asesinaron a quienes querían escapar.

Nueva Holanda

En la colonia holandesa llamada “Nueva Holanda” (Nueva York y Nueva Jersey), el gobernador William Kieft provocó conflictos entre 1640 a 1644. Los holandeses llegaron con la intención de dominar la mayor parte de las tribus angloquinas.

En 1641 Kielft mandó a sus milicianos a atacar mohicanos por no unirse a la nueva colonia holandesa, y en su cacería mataron a cuatro miembros de esa tribu. Los mohicanos se vengaron matando a otros cuatro milicianos. La venganza colonial holandesa no se hizo esperar, los milicianos armados en respuesta mataron a todos los habitantes de dos poblados nativos que no tenían nada que ver en el conflicto, mientras dormían. Fueron atravesados con bayonetas, hombres, mujeres y niños.

Guerras Esopus

Fue una guerra entre la colonia holandesa de Ulster (condado de Nueva York) y la tribu esopus en los años 1659-1663. Tras muchos intentos, los colonos holandeses lograron establecerse, y los esopus pactaron las tierras donde podían quedarse.

En 1659 los colonos contrataron a cuatro esopus para que les ayudaran con la agricultura. Por un accidente desafortunado con el brandy (alcohol), un indio disparó un mosquetón suyo que alertó a los colonos, haciendo que estos asesinaran a tres de los indios. Uno logró escapar.

Volvió con cientos de esopus que quemaron edificios y saquearon. Los colonos con menos armas llevaron adelante ataques contra la tribu india hasta que llegaron los refuerzos de Amsterdam, “finalizando” el conflicto en Junio de 1660.

Aunque en 1663 los holandeses querían la paz, los esopus les tendieron una trampa pero sin éxito en la ciudad de Wiltijck, quemando parte de la ciudad y haciendo a mujeres prisioneras. También con tácticas guerrilleras asaltaban de manera coordinada los carros holandeses que trasportaban munición y víveres a la colonia. Los holandeses lograron encontrar el campamento de los esopus, aplastándolos. Prendieron fuego a sus cosechas, hicieron prisioneros y los obligaron a huir.

Miantomano

Durante todo el periodo de las guerras indias, hubo muchos intentos de líderes nativos (algunos más conocedores del mundo que rodeaba a los blancos), y otros más beligerantes, de crear una unidad fuerte entre los distintas naciones indias, que cada vez eran más reducidas por el crecimiento de la población blanca, que había echado raíces en norteamérica desde las distintas colonias europeas y la llegada incesante de colonos.

En 1643 el jefe de la tribu de los narragansett de Massachusets, que lideraba 30.000 indios, trató de reforzar la unidad indígena con los mohaw frente a la llegada del hombre blanco, con el fin de crear un movimiento de resistencia generalizada.

El jefe se llamaba Miantonamo. Por desgracia no fue posible dicha resistencia unida, puesto que Miantomano fue secuestrado por una de las tribus, y entregado a los franceses aprovechando que estaba perseguido por rebelión.

Los narragansett se vengaron atacando a los uncas, pero sufrieron una derrota humillante a manos de los uncas y los mohegan apoyados por Francia.

elestado.net no tiene por qué compartir la totalidad del contenido de los artículos que se publican en su sección de opinión.